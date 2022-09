Clauss à bout de force ? Bonne nouvelle pour l'OM !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jonathan Clauss a récemment connu des grands changements dans sa vie de sportif. D'abord une sélection en équipe de France puis un transfert à l'OM cet été.

L'OM a flairé le bon coup l'été dernier en recrutant Jonathan Clauss au RC Lens. Désireux de relever un nouveau challenge dans une équipe qui dispute la Ligue des champions, Clauss a accepté la proposition phocéenne. Sous les ordres d'Igor Tudor, le latéral droit enchaine les rencontres. C'est également le cas sous les couleurs de l'équipe de France. Marseillais le plus utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison avec 816 minutes disputées, Jonathan Clauss commence à peiner quelque peu physiquement. Et l'OM n'a pas de remplaçant de son niveau si l'ancien Lensois venait à se blesser. En attendant, Clauss fait tout pour récupérer le mieux possible, affirme dormir 11 heures par nuit ce qui peut sembler difficile avec des matchs tous les trois jours et des retours à l'hôtel plus que tardifs.

Grosse récupération ou pas, avec les Bleus, Clauss aura pris part lors de cette période internationale aux matchs face à l'Autriche et le Danemark en jouant 135 minutes. De quoi en inquiéter certains sur la Canebière. Pourtant, Sébastien Piocelle pense lui que c'est une chance pour l'OM et Clauss. Sur le plateau de BFM, le consultant a indiqué : « Il y a l’aspect athlétique et physique, mais mentalement c’est bien de revenir à l’OM en ayant joué les deux matchs avec les Bleus. Il a été intéressant. Il n'a pas de concurrence à part Coman. Pavard n'aime pas jouer là et est moyen. Clauss s'est dit qu'il a quand même marqué des points ». Jonathan Clauss aura devant lui quelques jours de repos avant de replonger avec l'OM. Les Phocéens seront en déplacement sur la pelouse d'Angers dès ce vendredi soir. Les hommes d'Igor Tudor, dauphins du PSG, restent sur un match nul au Stade Vélodrome face au Stade Rennais. L'enchainement des matchs avec la Ligue des champions est un gros point d'interrogation pour cet OM surprenant à bien des égards.