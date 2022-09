OM : Jonathan Clauss, l'inquiétude grandit à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jonathan Clauss réalise pour le moment un bon début de saison avec l'OM. Mais l'ancien Lensois n'a pas vraiment le temps de souffler.

Titulaire avec l'équipe de France face à l'Autriche jeudi soir en Ligue des Nations, Jonathan Clauss prend ce qu'il y a à prendre. Surtout avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Car sauf rebondissement, l'ancien de Lens devrait bien être du voyage. En tout cas, il se donne tous les moyens pour y parvenir. Quitte à faire une croix sur un éventuel repos. Jonathan Clauss l'indiquait en zone mixte après la rencontre face à l'Autriche, il dort près de 11 heures par nuit et fait très attention à son hygiène de vie. Mais le latéral droit parait de plus en plus sur un fil. De quoi inquiéter quelque peu à l'OM.

Clauss, un marathon man en souffrance

📊Le classement des temps de jeu cette saison à l'OM (sur 900 min) :



1- Clauss : 816'

2- Tavares : 806'

3- Rongier : 757'

4- Mbemba : 722'

5- Guendouzi : 721'

6- Lopez : 720'

7- Balerdi : 717'

8- Veretout : 636'

9- Sanchez : 528'

10- Kolasinac : 471'



(@laprovence) #TeamOM 🔵⚪️ — Infos OM (@InfosOM_) September 24, 2022

La Provence revient ce samedi sur le début de saison de Jonathan Clauss. Si le joueur avait parfaitement démarré sur la Canebière, il peine un peu physiquement. Marseillais le plus utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison avec 816 minutes disputées, il n'a pas eu de temps pour souffler lors de l'enchainement XXL de matchs de l'OM avant la trêve internationale. Face aux blessures dont fait face l'équipe de France, Jonathan Clauss n'est aussi pas épargné par Didier Deschamps. Il pourrait d'ailleurs encore enchainer face au Danemark ce dimanche soir. « Je savais que physiquement, ça n'allait pas être facile. Il fallait que je montre que je suis capable de jouer dans cette équipe. Je pense que je ne l'ai pas mal fait. Je dois encore travailler évidemment. Il n'y a pas encore les automatismes, mais je me sens bien et mets tout en oeuvre pour être performant », lâchait-il d'ailleurs dans des propos rapportés par La Chaine L'Equipe. Que ce soit avec l'OM ou les Bleus, Clauss va donc encore devoir serrer les dents, en espérant être épargné par les pépins physiques.