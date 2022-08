Clash entre l'OM et le Sénégal, Bamba Dieng est pris en otage

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Révélation de la saison passée, Bamba Dieng n'est plus considéré comme une solution offensive par Igor Tudor. Le jeune sénégalais loupera notamment le match de dimanche face à Reims. Raison sportive ? La théorie d'un conflit plus politique émerge désormais.

Un sentiment de gâchis, c'est ce que peuvent penser certains supporters et observateurs de l'OM concernant le cas Bamba Dieng. Le jeune attaquant sénégalais a réalisé une belle première saison complète avec les Olympiens, inscrivant notamment sept buts en Ligue 1. A 22 ans, on le pensait pouvoir s'insérer dans le onze de départ et suivre son glorieux aîné sur la Canebière, Mamadou Niang. Néanmoins, le petit protégé de Jorge Sampaoli est devenu le paria d'Igor Tudor. Le Croate a réduit son temps de jeu au strict minimum lors de la préparation et il s'apprête à se passer de ses services pour les débuts en Ligue 1 face à Reims, ce dimanche.

Diambars ne respecte pas le contrat, l'OM punit Dieng

Beaucoup s'interrogent sur la raison de cette mise à l'écart soudaine alors que le joueur est en pleine progression depuis plusieurs mois. Le journal La Provence donne peut-être l'explication plus complexe au problème Dieng. En effet, dans son édition du jour, elle révèle les raisons pour lesquelles Caleta-Car et le Sénégalais sont écartés. Si le Croate paye sa prise de poids estivale, ce n'est pas le cas de Dieng qui est plutôt victime d'une crise politique entre l'OM et son partenaire sénégalais de Diambars.

En effet, les deux entités sont liées par un accord qui prévoit que l'OM donne un million d'euros par an au Diambars Football Club situé à Saly. En échange, le club sénégalais doit rapporter deux joueurs par an aux Marseillais. Or, ces deux éléments manquent à l'appel cet été et expliquerait les problèmes de temps de jeu rencontrés par Bamba Dieng. Le jeune attaquant serait puni pour débloquer la situation et pousser Diambars à respecter sa part du marché. Une situation perdant-perdant en somme pour Bamba Dieng, l'OM et Diambars.