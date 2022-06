Ciblé par l’OM, Danilo attend Longoria avec impatience

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche du successeur de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille a coché les noms de plusieurs milieux. Le Brésilien Danilo en fait partie mais pour le moment, le président Pablo Longoria n’a entrepris aucune démarche pour le joueur de Palmeiras.

Compte tenu de l’importance de Boubacar Kamara, presque indispensable à l’équilibre de l’équipe cette saison, l’Olympique de Marseille n’aura pas le droit à l’erreur sur le choix de son successeur. L’entraîneur Jorge Sampaoli attend forcément un milieu défensif confirmé pour compenser le départ libre du néo-international français. Le nom de Jordan Veretout (Roma) revient avec insistance ces dernières semaines, au milieu d’autres pistes.

L'agent de Danilo ouvre la porte à l'OM

Le quotidien régional La Provence cite également le Lensois Seko Fofana, le milieu de Villarreal Etienne Capoue et le talent de Palmeiras Danilo. En effet, Jorge Sampaoli apprécierait particulièrement le profil du Brésilien de 21 ans, récemment appelé pour la première fois en sélection. Mais pour le moment, le club phocéen n’a pas contacté son agent. « Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de contact avec l'OM, a tempéré le représentant de Danilo. De France, il y a eu une prise de renseignements venant d'une autre équipe. On a juste entendu parler de l'intérêt de l'OM par la presse. »

🔹️Les quatre joueurs susceptibles de remplacer Boubacar Kamara au mercato d'été.



Danilo 🇧🇷 (Palmeiras)

Seko Fofana 🇨🇮 (Lens)

Étienne Capoue 🇫🇷 (Villarreal)



La piste Veretout 🇫🇷 aurait refroidit le bord Marseillais qui juge son prix élevé. #TeamOM #MercatOM



🗞 Laprovence pic.twitter.com/PUumimOoe7 — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) June 3, 2022

Une rumeur qui ne laisse pas Danilo insensible. « Marseille est un club historique en France, une bonne destination pour les Brésiliens. Luan Peres et Gerson y ont connu une très bonne saison, a noté l’agent. Nous pensons donc que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo. En ce moment, il pense toujours au présent et non au futur, même s'il sait qu'à l'avenir, il devrait aller en Europe. Mais aujourd'hui, ses pensées se concentrent sur l'équipe nationale, sur ces matchs amicaux, puis sur la suite de la compétition au Brésil, avec Palmeiras. » A noter que le milieu brésilien est estimé à 22 millions d'euros.