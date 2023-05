Ciao l'OM, Igor Tudor joue une finale à la Juventus

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Adjoint pendant une saison d'Andrea Pirlo à la Juventus (saison 2020-2021), Igor Tudor peut faire son grand retour en Serie A durant l'été. Du côté de la Juve, l'entraîneur croate est le favori numéro 1 pour remplacer Massimiliano Allegri.

L’Olympique de Marseille joue ce samedi son dernier match au Vélodrome, avec un dernier petit espoir de finir à la deuxième place du classement, même s’il faudra un miracle. A cette occasion, et moins d’un an après avoir été copieusement sifflé en plein cœur de la phase de préparation, Igor Tudor pourrait être une dernière fois sur le banc phocéen à domicile, puisque l’OM finira sa saison en Corse le week-end prochain.

⚡️ La première séance d'𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 à La Commanderie ! 👊#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/ZMf7B9oayK — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 4, 2022

Tandis que du côté de Marseille personne n’a réagi, la rumeur enfle de l’autre côté des Alpes au sujet de la venue du technicien croate à la Juventus. Même si Allegri est toujours sous contrat, l’humeur des responsables turinois serait à un changement d’entraîneur afin de tourner définitivement la page avec le passé. Et le nom d’Igor Tudor revient sans cesse depuis 24 heures.

Tudor contre Conceiçao pour la Juventus ?

Faisant le point sur le dossier de l'entraîneur de la Juventus, Paolo Grilli, journaliste du Quotidiano Sportivo, confirme que du côté des Bianconeri on a fait d'Igor Tudor le choix numéro 1, même si ces dernières heures le nom de Sergio Conceicao, l'actuel entraîneur du FC Porto, revient également dans les conversations. « Igor Tudor est en pole position pour le banc. Depuis longtemps sur les tablettes de la Juventus, ancien adjoint de Pirlo il y a seulement quelques années, l’entraîneur croate de Marseille a acquis une nouvelle régularité après avoir montré toutes ses qualités à Vérone. Et sa déclaration sur la « conversation » à avoir avec l’Olympique de Marseille sur son avenir laisse présager un départ, peut-être vers l'Italie : un pays où son talent n'a peut-être pas été pleinement compris et où il trouverait une possibilité immédiate de renouveau, sinon de consécration », écrit Paolo Grilli, qui estime que Conceiçao ne sera qu'un deuxième choix si Tudor refuse le poste. D'ici, il faudra toutefois que Gianluca Ferrero, le patron de la Juventus décide de ce qu'il advient de Massimiliano Allegri.