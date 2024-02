Christophe Galtier à l'OM, la voie se dégage

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avant la nomination de Jean-Louis Gasset, le nom de Christophe Galtier a été évoqué pour prendre la succession de Gennaro Gattuso à l’OM. L’actuel entraîneur d’Al-Duhail n’étant pas libre, l’opération était toutefois trop complexe. L'été prochain en revanche, tout sera différent.

Lors de la prochaine intersaison, il est quasiment certain que le nom de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain reviendra sur la table. Et pour cause, il est presque acté que Jean-Louis Gasset ne poursuivra pas sa mission au-delà de la fin de la saison à l’Olympique de Marseille, l’ex-sélectionneur de la Côte d’Ivoire ayant signé un contrat de quatre mois. L’été prochain, Pablo Longoria, Stéphane Tessier et Mehdi Benatia vont donc devoir trouver un nouvel entraîneur. Le nom de Christophe Galtier a de grandes chances de revenir… d’autant plus que l’actuel entraîneur du club qatari d’Al-Duhail pourrait se retrouver libre de tout contrat.

PSG : Luis Enrique, ça ne vaut pas Galtier, l'attaque foudroyante https://t.co/q0CHR32xyG — Foot01.com (@Foot01_com) February 27, 2024

Effectivement, le quotidien qatari Al-Raya dévoile que Christophe Galtier a peu de chances de rester à son poste pour la saison 2024-2025 et il pourrait être remplacé par Djamel Belmadi, libre depuis la fin de son aventure avec la sélection algérienne après le fiasco de la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver. Dès lors, il n’y aurait plus aucun obstacle pour que Christophe Galtier rejoigne l’Olympique de Marseille d’autant que de son côté, l’ancien entraîneur du PSG a été débarrassé des accusations de racisme dont il était la cible après avoir été relaxé lors de son procès.

Galtier sera-t-il le choix final de l'OM ?

Reste maintenant à voir si celui qui a également entraîné Nice, Saint-Etienne ou encore Lille sera la cible n°1 de l’état-major marseillais lors de l’intersaison. Ce sera sans doute le premier choix du directeur général Stéphane Tessier mais jusqu’à preuve du contraire, le décideur final reste Pablo Longoria, lequel ne devra pas se tromper après les échecs Marcelino et Gennaro Gattuso. L’avenir de Jean-Louis Gasset sera également un facteur important à prendre en compte notamment si l’entraîneur de 70 ans continue à obtenir d’excellents résultats à la tête de l’OM, lui qui a débuté son aventure marseillaise par deux succès.