Chaud pour signer à l'OM, il ne bougera pas cet hiver

Par Hadrien Rivayrand

Roberto De Zerbi souhaite que sa direction lui offre certains renforts l'hiver prochain lors du mercato. L'Italien ne dira pas non à des nouvelles arrivées en défense, même si un dossier vient de prendre du plomb dans l'aile.

L'OM a de grandes ambitions cette saison et compte bien jouer les premiers rôles jusqu'au bout en championnat. Pour cela, Roberto De Zerbi sait que son effectif a encore quelques manques importants. En défense, l'Italien aimerait pouvoir compter sur une nouvelle valeur sûre, rodée pour le plus haut niveau. La direction phocéenne, emmenée par Medhi Benatia et Pablo Longoria, est au travail afin de dénicher la perle rare. Le Marocain a des idées en tête et l'une d'elles mène au Bayern Munich. En effet, le profil de Sacha Boey est sur la table du côté de l'OM. Mais une très mauvaise nouvelle va sans doute faire capoter un deal...

Un terrible coup dur se confirme pour l'OM au mercato

Comme annoncé ces dernières heures, le défenseur du Bayern Munich s'est en effet blessé gravement à l'entraînement avec les Bavarois. Il sera même absent jusqu'à nouvel ordre... Boey ne va donc aller nulle part cet hiver dans ces conditions et l'OM va certainement devoir changer son fusil d'épaule. Dommage car selon certains indiscrétions, l'ancien de Rennes était ouvert à une arrivée sur la Canebière et gagner sa place de titulaire. Roberto De Zerbi a sans doute d'autres noms en tête pour venir renforcer son équipe. D'ailleurs, il sera intéressant de voir l'hiver prochain si l'Olympique de Marseille parvient à réaliser le gros coup Paul Pogba, libre depuis son départ de la Juventus. A noter également que les Phocéens seront attendus au rayon des départs. Elye Wahi, Chancel Mbemba, Amine Harit, Bamo Meïté, Amir Murillo ou encore Lilian Brassier sont concernés.