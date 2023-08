Chancel Mbemba perdu de vue, l'OM fait n'importe quoi

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba s'est immédiatement imposé comme le patron de la défense phocéenne. Pourtant, le Congolais joue beaucoup moins depuis la fin de saison dernière.

Rentré à la 86e minute de jeu contre le Panathïnaikos en tour préliminaire de Ligue des Champions, Chancel Mbemba n'a pas pu éviter la défaite de l'OM 1-0. Une très mauvaise opération dans l'objectif d'une qualification en phase de groupes de la C1. Outre la prestation calamiteuse des Marseillais, la gestion du défenseur congolais fait débat. Peu utilisé par Marcelino lors des matchs amicaux, le joueur de 29 ans ne semble plus être autant indiscutable qu'auparavant, malgré les prestations plus que moyennes de Leonardo Balerdi qui a pris sa place. Sur Twitter, Samir Nasri s'est questionné du traitement envers Chancel Mbemba. L'ex chouchou du Vélodrome se demande pourquoi l'ancien de Newcastle ne joue plus.

Mbemba au placard, Nasri ne comprend pas

On peut m’expliquer pour mbemba depuis la saison dernière ne joue plus — Samir Nasri Official (@SamNasri19) August 9, 2023

« On peut m’expliquer pourquoi Mbemba ne joue plus depuis la saison dernière » a ainsi pesté l'ancien milieu de terrain de l'OM, fidèle fan du club de la cité phocéenne qui comme de nombreux supporters, ne comprend pas la gestion du joueur formé au RSC Anderlecht. Mbemba a été moins utilisé à la fin de l'ère Tudor en Ligue 1. Et alors que Pablo Longoria semble compter sur lui, Marcelino ne lui fait pas non plus confiance. Pourtant, l'international avec les Léopards (69 sélections) a prouvé la saison passée qu'il pouvait largement endosser le rôle de leader sur le terrain. Courtisé par l'Arabie saoudite, Chancel Mbemba pourrait avoir des envies de départ si sa situation à l'OM n'évolue pas rapidement. La Ligue 1 doit reprendre prochainement et Marseille est en ballottage défavorable pour la Ligue des Champions. Mbemba rêve d'être le sauveur de tout un peuple mais va d'abord devoir prouver à Marcelino qu'il mérite d'être titularisé.