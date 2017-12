OM : Ces trois joueurs que le club ne veut plus voir en février

Dans : OM, Mercato.

L’arrivée de nouveaux joueurs est plus intéressante aux yeux des supporters que le départ des remplaçants du bout du banc de touche, mais le marché des transferts est un tout dans lequel le club et ses contraintes économiques doivent s’y retrouver.

C’est le cas à l’OM où des renforts sont envisagés, même si les dirigeants provençaux souhaitent se défaire de quelques « boulets ». Si des joueurs comme Njié ou Sertic pourraient changer d’air, trois éléments sont invités à arrêter les frais, au propre comme au figuré, affirme RMC.

Selon la radio sportive, l’Olympique de Marseille a fait savoir à Doria, Henri Bédimo et Rod Fanni qu’ils n’avaient aucune chance de jouer en seconde partie de saison, et qu’il serait donc mieux pour leur carrière d’être transféré. Le Brésilien semble le plus à même de trouver son bonheur, lui qui est suivi de près par des clubs trucs, décidément friands des joueurs de notre championnat. Pour les deux autres défenseurs, cela sera plus difficile. Tout d’abord parce que l’ancien lyonnais revient de blessure et espère encore avoir sa chance, faute de réelle concurrence, au poste d’arrière gauche. Concernant Fanni, quelques touches en France et en Turquie ont eu lieu dernièrement, et l’OM ne s’opposera pas à une fin prématurée à son contrat si l’ancien rennais trouve mieux ailleurs.