Célèbre et affamé, il est dégoûté par l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la neuvième journée de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est déplacé sur la pelouse de l'OGC Nice. Un déplacement périlleux pour les Marseillais, qui ont perdu ce derby. C'est la défaite de trop pour cet humoriste.

Trois victoires, trois nuls et donc trois défaites. C'est le triste bilan de l'OM après 9 journées de championnat disputées. Marseille n'est que huitième et pourrait encore dégringoler dans le classement à la fin de cette journée de Ligue 1. La défaite dans le derby du sud contre l'OGC Nice et ce but d'Evann Guessand font certainement très mal au moral des joueurs du club de la cité phocéenne, juste avant un choc décisif en Europa League contre l'AEK Athènes. Et avant de jouer successivement contre l'OL, le LOSC et Lens, les supporters sont réellement dégoûtés, comme Mathieu Madénian, fan de l'OM et qui a fait part, avec malice, de sa grosse désolation suite à la nouvelle déconvenue des Olympiens.

Il voulait tout oublier avec l'OM, il regrette déjà

« J'étais bien, j'avais tout préparé, j'avais ma bière, ma pizza, devant ma télé. Et vous perdez à Nice 1-0. Je sais qu'il y a d'autres problèmes dans le monde. C'était pour avoir une heure et demie pour penser à rien. Et même ça, l'Olympique de Marseille, vous ne me le donnez pas. Je pense à ton carton rouge (Balerdi, NDLR), à Aubameyang. Je n'aurai pas culpabilisé de boire de la bière et de manger gras parce que si vous gagnez, tout s'oublie » a déploré l'humoriste sur ses réseaux sociaux, juste après la victoire des Aiglons. S'il l'exprime avec humour, Mathieu Madénian est comme de nombreux autres supporters marseillais, déçu par le début de saison de l'OM qui a pourtant réalisé un mercato ambitieux. Marseille accuse déjà 7 points de retard sur son rival niçois, qui est toujours la seule équipe invaincue de la Ligue 1.