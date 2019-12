OM : Payet a l'avenir de Marseille entre les pieds

Dans : OM.

Etincelant contre Brest vendredi soir (2-1), Dimitri Payet est assurément l’homme fort de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Son rendement permet à l’équipe d’André Villas-Boas de nourrir de belles ambitions…

Depuis son arrivée à l’OM, le coach portugais a confié qu’il souhaitait terminer sur le podium de la Ligue 1. Un objectif qui semble plus que jamais réalisable, alors que Marseille s’est solidement installé sur la deuxième marche du podium à l’issue de cette 15e journée. Néanmoins, selon Etienne Didot, cette place reste fragile et dépend essentiellement des performances de Dimitri Payet à l’avenir. Pour le consultant de La Chaîne L’Equipe, Marseille peut rêver d’une belle surprise en juin prochain à condition que le Réunionnais maintienne ce niveau toute la saison…

« Si l'OM avait été réaliste, il pouvait l'emporter très largement. 4 matchs gagnés consécutivement, c'est une série énorme. Personne ne l'a fait à part Paris et personne ne le fera cette saison je pense. Marseille est vraiment costaud et si Payet est régulièrement comme ça, Marseille sera dans les trois premiers, c'est sûr et certain » a confié l’ancien milieu de terrain de l’EA Guingamp, très admiratif devant les performances de Dimitri Payet contre Lille, Lyon ou récemment Brest. Très en jambes, l’international tricolore a provoqué l’ouverture du score de Bouna Sarr face aux Bretons. De plus, il a vu l’un de ses coup-francs repoussé par la barre transversale de Larsonneur.