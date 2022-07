Cédric Bakambu, déjà éjecté par l'OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté au mois de janvier, Cédric Bakambu est déjà poussé vers la sortie à l’OM après la signature de Luis Suarez.

Auteur de quatre buts en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille lors de la seconde partie de saison dernière, Cédric Bakambu ne s’était pas imposé comme un titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli. Cette saison, la concurrence sera encore plus rude pour le Congolais sous les ordres d’Igor Tudor avec la présence de Payet, Milik, Dieng mais également de Luis Suarez, la nouvelle recrue olympienne. Marseille, qui a souvent manqué de solutions offensives, se retrouve maintenant en surcharge dans ce secteur de jeu et pourrait bien sacrifier un attaquant. Bamba Dieng a des offres (Fribourg, Premier League), mais le Sénégalais n’est pas le joueur que Pablo Longoria veut vendre en priorité. A en croire les échos du site Africa Foot United, c’est bel et bien Cédric Bakambu qui est gentiment poussé vers la sortie par l’état-major de l’OM.

Cédric Bakambu sacrifié par l'OM au mercato ?

L’attaquant de 31 ans a dépanné la saison dernière et a inscrit quelques buts importants comme face à Lens, Nice ou encore Strasbourg. Mais vraisemblablement, il est le joueur le moins compatible à la philosophie de jeu d’Igor Tudor, qui aime les attaquants rapides (Dieng, Luis Suarez) ou ceux capables de réceptionner de la tête les centres des pistons si chers à son dispositif (Milik). Cédric Bakambu, dont le salaire à l’Olympique de Marseille est très important, ne sera ainsi pas retenu en cas de proposition lors de ce mercato estival. Reste que le Congolais est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024 et qu’il y a peu de chances qu’il soit ouvert à un départ. Reste maintenant à Pablo Longoria de le convaincre de faire ses valises alors que parallèlement, le boss de l’Olympique de Marseille aimerait également faire partir Jordan Amavi, Pol Lirola et Sead Kolasinac. La situation de Duje Caleta-Car, dont le niveau reste très bon mais qui arrive en fin de contrat dans un an, est plus délicate.