CdF ‍: L’arbitre de OM-Lille désigné, Marseille en larmes

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dans une semaine, le LOSC et l'OM s'affronteront en 16es de finale de la Coupe de France. On connait déjà l'arbitre qui arbitrera ce choc : Clément Turpin.

Le LOSC et l'OM ont de grandes ambitions cette saison. Si le titre en Ligue 1 est compromis dû à la domination du PSG, la Coupe de France est un objectif crédible. Mardi soir prochain, un prétendant au titre sera déjà éliminé puisque Dogues et Phocéens s'affronteront au Stade Vélodrome. Tous les détails seront importants dans cette rencontre, notamment les décisions prises par l'arbitre. Et ce choc de Coupe de France sera arbitré par un certain Clément Turpin, qui n'a pas vraiment les faveurs de l'Olympique de Marseille.

Clément Turpin et l'OM, ça ne passe pas

Ces dernières heures via X, nombreux ont été les fans de l'OM à pester contre le choix d'avoir désigné Clément Turpin comme arbitre des Phocéens. « Il est capable de nous plomber le match Clément... c'est un très bon arbitre mais parfois c'est lui l'homme du match » ; « Mais c’est pas possible et en plus sans VAR » ; « On connaît la suite dommage j'aurais aimé que l'OM gagne la Coupe de France cette année » ; « Turpin, pas de var, Coupe de France, bon bah l’aventure s’arrête là pour nous » ; « Il est nul peu importe le club, ça risque d’être un match où les deux équipes vont se faire voler comme pas possible » ; « La LFP pouvait pas mieux choisir comme arbitre anti-OM » ; « On va retenter notre chance l’année prochaine. C’était un beau parcours » ou encore « Sans la var hahaha on sait ce qui nous attend », pouvait-on voir sur le réseau social nouvellement détenu par Elon Musk. Voilà de quoi en tout cas mettre un peu plus de pression sur les épaules de l'arbitre français, loin de faire l'unanimité et pas seulement à l'OM malgré sa grande expérience du haut niveau.