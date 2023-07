Castaldi et le mercato de l'OM ‍: « ‍Je ne suis pas inquiet ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’inquiétude monte à l’OM, alors que Pablo Longoria n’a recruté que Geoffrey Kondogbia depuis le début du mercato estival.

Habitué à boucler ses mercatos en seulement quelques semaines, Pablo Longoria accuse un petit retard sur ses temps de passage habituels. Le mois de juillet a débuté et le président de l’Olympique de Marseille n’a qu’une recrue au compteur, Geoffrey Kondogbia, débauché de l’Atlético de Madrid pour 7 millions d’euros. Un renfort de poids certes, mais qui ne masque pas à lui seul les nombreux manques au sein de l’effectif de l’OM à un mois du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Marseille ne compte qu’un seul attaquant (Vitinha) et un seul latéral (Clauss), deux manques criants qui font peur à quelques semaines du début de la compétition. Mais pour Giovanni Castaldi, il n’y a aucune raison de paniquer. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a rappelé que Pablo Longoria avait pris du temps avant de faire le bon choix pour la succession d’Igor Tudor en nommant Marcelino et que logiquement, cela avait impacté le timing du mercato. Cela ne veut pas dire pour autant que le président de l’OM ne va pas enchaîner les signatures dans les jours à venir pour fournir à son nouveau coach un effectif compétitif au plus vite.

Vers une nouvelle masterclass de Longoria au mercato ?

« D’un point de vue du mercato, l’OM est en retard car d’habitude, Pablo Longoria anticipe beaucoup les choses. Là, on voit que le dossier de l’entraîneur a pris beaucoup de temps. Ca a été plus complexe que d’habitude, il y a eu beaucoup de discussions. Tout le monde sait que Marcelino est l’ami de Pablo Longoria, c’est quelque chose que Longoria redoutait beaucoup à savoir travailler avec son ami. Marcelino a une énorme réputation en Espagne. Pour le recrutement des joueurs, je ne suis pas inquiet, Longoria sait aller vite, c’est la partie qu’il maîtrise le mieux » a analysé le consultant de la Chaîne L’Equipe, intimement convaincu que Pablo Longoria va encore sortir une masterclass durant ce mercato estival. Aucune raison donc de s’inquiéter pour les supporters de l’OM.