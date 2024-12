Carboni payé par l'OM jusqu'en 2026, l'offre en carton

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier sur le marché des transferts, l'OM avait été particulièrement actif. Parmi les joueurs qui ont débarqué dans la cité phocéenne : Valentin Carboni, en provenance de l'Inter.

L'OM a de grandes ambitions depuis l'arrivée sur son banc de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien voulait du lourd l'été dernier afin de renforcer son effectif. Parmi les joueurs que l'ancien de Brighton voulait : Valentin Carboni. Il faut dire que l'Argentin avait la cote et pas mal d'espoirs étaient donc placés en lui à Marseille. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu pour le natif de Buenos Aires. Il n'a pas été utilisé comme il l'aurait voulu, avant de revenir gravement blessé d'un rassemblement avec l'Argentine. Résultat, l'Inter, qui a prêté le joueur de 19 ans à Marseille, songe à arrêter les frais. Idem pour les Phocéens, qui souhaiteraient pouvoir trouver une solution. Mais tout pourrait finir par s'arranger entre toutes les parties.

Carboni, l'Inter veut le voir continuer à l'OM

Selon les informations de Tuttosport, l'Inter ne serait en effet pas contre l'idée de prêter de nouveau Carboni à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Pour rappel, l'international argentin devrait être de retour sur les terrains en avril ou en mai prochain, lui qui se remet d'une blessure aux ligaments croisés du genou gauche. Reste à savoir quelle sera la position de l'OM dans le deal, sachant que Carboni peinait à s'adapter à la Ligue 1 et à la France avant sa blessure. Et qu'il faudrait donc continuer à payer son salaire, pour encore un an et demi en cas d'accord en ce sens. Si l'Inter échouait à prêter son milieu de terrain à Marseille une deuxième fois, alors les Lombards essayeront de le faire dans un autre club. Valentin Carboni va devoir jouer et prendre de l'expérience et en l'état actuel des choses, les champions d'Italie ne lui donneront pas de place au sein de leur équipe première.