Ça négocie, Alexis Sanchez refuse d’attendre l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez n’est pas satisfait de l’offre transmise par le club phocéen. L’attaquant chilien espère recevoir une proposition revue à la hausse. Mais en attendant, l’ancien joueur de l’Inter Milan ne s’interdit pas de négocier avec d’autres formations.

Non, l’Olympique de Marseille n’a pas fait une croix sur Alexis Sanchez. La signature imminente de Pierre-Emerick Aubameyang n’a absolument pas changé les plans de la direction. Le président Pablo Longoria et le directeur du football Javier Ribalta restent déterminés à prolonger l’attaquant devenu libre après la fin de son contrat au début du mois. On peut néanmoins imaginer que l’arrivée de l’international gabonais va réduire la marge de manœuvre du club phocéen sur le plan financier.

Sanchez attend un effort de l'OM

Rien de très encourageant dans la mesure où Alexis Sanchez n’a pas répondu à l’offre transmise par ses supérieurs il y a déjà plus d’un mois. Le Chilien serait prêt à prolonger l’aventure, mais seulement à condition de recevoir une proposition revue à la hausse. En attendant, l’attaquant auteur de 18 buts toutes compétitions confondues la saison dernière n’est pas focalisé sur l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur de l’Inter Milan ne s’interdit pas de négocier avec d’autres formations. Apparemment, un exil en Arabie Saoudite ne fait pas partie de ses plans.

O Grêmio fez uma consulta pelo atacante Alexis Sánchez, que stá sem clube após deixar o Olympique de Marseille.



O salário de Alexis é em torno de R$16 milhões anuais, o que daria por volta de R$1,2 milhões por mês contando todos os vencimentos de contrato.



🗞 GZH

📸 Getty pic.twitter.com/QJcdBSocGZ — Goleada Info (@goleada_info) July 20, 2023

En revanche, on parle toujours d’un possible départ en Turquie, et plus précisément chez le champion Galatasaray, mais aussi d’une signature à Grêmio. Le média local Goleada info révèle un intérêt du club brésilien qui aurait pris rendez-vous avec l’entourage d’Alexis Sanchez. La source rappelle tout de même que l’attaquant de 34 ans touchait près de trois millions d’euros par an à l’Olympique de Marseille. Un montant sans doute difficile à atteindre pour Grêmio. Pas sûr que ce dernier représente une véritable menace pour les Marseillais.