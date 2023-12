C’est fini pour Vitinha, l’OM veut ses 32 ME

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré la confiance de l’entraîneur Gennaro Gattuso depuis quelques rencontres, Vitinha ne répond toujours pas aux attentes. L’Olympique de Marseille envisage de le transférer cet hiver, si possible en Angleterre. Pendant ce temps-là, le club phocéen travaille sur plusieurs pistes pour remplacer l’attaquant portugais.

Grand bénéficiaire du nouveau schéma en 3-5-2, Vitinha vient d’enchaîner trois matchs en tant que titulaire. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, auparavant barré par son concurrent Pierre-Emerick Aubameyang, est maintenant associé à l’international gabonais. Reste à savoir si Gennaro Gattuso ne changera pas ses plans. Ce jeudi face à Brighton (défaite 1-0) en Ligue Europa, l’entraîneur italien n’a pas hésité à remplacer Vitinha par Iliman Ndiaye dès la 52e minute.

➡️Vitinha pourrait quitter l'OM cet hiver. Le club chercherait une porte de sortie sur le marché anglais.



➡️En cas de départ, plusieurs profils sont étudiés et notamment celui de Gift Orban, l'attaquant de La Gantoise. Francfort est aussi sur le coup.#TeamOM #MercatOM #OM pic.twitter.com/xTdkDLCAci — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) December 15, 2023

Le Portugais, vivement soutenu par la légende du club Jean-Pierre Papin, n’a apparemment pas donné satisfaction à son coach, et encore moins à la direction. En effet, le compte La Tribune Olympienne, sur le réseau social X, parle d’un possible départ de Vitinha cet hiver. Soit un an après sa signature en janvier dernier. L’Olympique de Marseille serait déjà en quête d’un point de chute pour son attaquant et espère le refourguer en Angleterre. C’est bien connu, les pensionnaires de Premier League ont les moyens financiers et sont réputés généreux dans leurs propositions.

L'OM prépare la succession de Vitinha

Ce serait donc l’opportunité pour le club phocéen de récupérer au moins une bonne partie des 32 millions d’euros misés, voire gaspillés selon certains, sur le transfert de Vitinha en provenance de Braga. Une éventuelle recette permettrait également de financer l’arrivée de son remplaçant. Toujours d’après la même source, l’Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes, y compris celle menant à Gift Orban (21 ans). L’attaquant nigérian de La Gantoise a inscrit 12 buts cette saison toutes compétitions confondues. Lui qui intéresse également l’Eintracht Francfort en Allemagne.