But annulé pour Lens, Bruno Derrien est sidéré

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les joueurs Lensois pensaient avoir réussi à égaliser contre l'OM, ce samedi soir à Bollaert. Mais l'arbitre a eu besoin de la VAR pour refuser le but des Sang et Or.

Cela a été le tournant d'un match plaisant à suivre, mais la double clim mise par Marseille à Lens a glacé l'ambiance. Revenus à 1-2 au score, les Lensois pensaient être revenus à 2-2 suite à un but de Rémy Labeau-Lascary, mais après avoir fait appel à la VAR, l'arbitre a refusé l'égalisation et est revenu à la faute initiale commise de l'autre côté du terrain par Fulgini sur Nadir et donnait coup-franc à l'OM. Résultat, Pierre-Emile Hojbjerg transformait ce coup-franc et tuait le suspense (1-3, 89e). Du côté des tribunes de Bollaert, on était furieux contre Eric Watteliez, même si clairement la faute était grossière. Sur les réseaux sociaux, Bruno Derrien, ancien arbitre français, se pose tout de même une question sur toute cette séquence, qui a provoqué une vraie confusion.

Pourquoi fait appel à la VAR? L'arbitre est idéalement placé pour constater en direct la faute du Lensois. Résultat : polémiques, 1 rouge pour le banc. Et but annulé. #RCLOM — DERRIEN (@BRUNODERRIEN) November 23, 2024

« Pourquoi fait appel à la VAR? L'arbitre est idéalement placé pour constater en direct la faute du Lensois. Résultat : polémiques, 1 rouge pour le banc. Et but annulé », s'interroge Bruno Derrien, qui se demande pourquoi l'assistance vidéo a été utilisée sur cette action pourtant très claire. Pas de quoi convaincre certains supporters lensois, persuadés, eux, que tout était fait pour empêcher les Sang et Or de prendre un point contre l'Olympique de Marseille, car Rowe avait lui commis une main non signalée quelques secondes avant la faute. Bref, l'usage de la VAR suscite toujours de polémiques, mais pas au point qu'elle soit remise en cause en Ligue 1. Et dans le même temps, la Ligue 2 réclame de pouvoir également disposer de cette fameuse VAR.