Bouna Sarr de retour à l’OM au mercato d’été ?

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral droit pour concurrencer le décevant Pol Lirola, l’OM serait très intéressé par le retour de Bouna Sarr.

Il y a deux ans, le Bayern Munich et l’Olympique de Marseille surprenaient tout le monde en bouclant l’un des transferts les plus improbables de ces dernières années : le départ de Bouna Sarr au Bayern pour environ 10 millions d’euros. Deux ans plus tard, le bilan est famélique pour l’ex-latéral droit de l’OM en Bavière, où il n’a disputé que 59 minutes en Bundesliga cette saison. Devant une telle situation, Bouna Sarr n’exclut pas un départ et selon les informations de But Football Club, l’OM est justement intéressé par la perspective de faire revenir le champion d’Afrique sénégalais. En effet, Pablo Longoria souhaite recruter un latéral droit afin de concurrencer Pol Lirola, excellent la saison dernière mais qui déçoit terriblement depuis sa signature définitive à l’OM en provenance de la Fiorentina l’été dernier.

Bouna Sarr à l'OM, discussions en cours ?

Le média explique que la piste d’un retour de Bouna Sarr à l’Olympique de Marseille est active au point que des premiers contacts ont été amorcés entre les différentes parties. L’OM est très chaud pour récupérer Bouna Sarr et à priori, le joueur ne serait pas contre l’idée de revenir dans un club qu’il connait bien et où il a gardé de très bons souvenirs et d’excellentes relations. Le Bayern Munich ne s’opposera pas non plus au départ de celui qui n’est qu’un remplaçant, mais il faudra tout de même régler l’épineuse question du salaire de Bouna Sarr. Et pour cause, lorsqu’il jouait à l’OM, le Sénégalais avait un salaire relativement raisonnable. Mais en signant au Bayern Munich, ses émoluments ont explosé au point d’atteindre la barre des 300.000 euros par mois. Un salaire sur lequel Marseille ne veut pas s’aligner. Pour concrétiser la piste d’un retour à l’OM, Bouna Sarr et Pablo Longoria devront chacun faire des efforts…