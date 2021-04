Bernard Tapie et son épouse violemment agressés

Dans : OM.

L'ancien président de l'Olympique de Marseille et son épouse ont été brutalisés lors d'un cambriolage qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche à leur domicile de la région parisienne.

Luttant actuellement contre un grave cancer, Bernard Tapie (78 ans), et son épouse, ont été violemment agressés alors que le couple dormait dans son domicile de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Des cambrioleurs, quatre à priori, se sont introduits dans le logement de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, et selon la police ils ont d’abord frappé, puis ligoté le couple Tapie. Les quatre malfrats seraient ensuite repartis avec un butin, des bijoux, dont la valeur n’a pas encore été déterminée par les enquêteurs. Ce sont les voisins qui auraient alerté la police par Dominique Tapie, qui avait réussi à se défaire de ses liens. Selon BFM, Bernard et Dominique Tapie seraient très choqués, et l'épouse de ce dernier, légèrement blessée, aurait même été transportée à l'hôpital. La Provence, qui appartient à Bernard Tapie, précise que ce dernier a refusé d'aller à l'hôpital.