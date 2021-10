Bernard Tapie est mort

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La famille de Bernard Tapie a annoncé ce dimanche matin la mort de l'ancien ministre et président de l'Olympique de Marseille. Souffrant d'un cancer, celui que les supporters de l'OM surnommaient le boss, avait 78 ans.

C'est par un communiqué de presse que la famille de Bernard Tapie a officialisé ce dimanche le décès de ce dernier des suites d'un cancer contre qui il luttait de toutes ses forces depuis des années. « Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de cœur », précisent l'épouse et les enfants de Benard Tapie.

Profondément triste d’apprendre le décès du boss Bernard Tapie. Un homme engagé, courageux, un combattant pour ses convictions, pour Marseille, pour l’OM, contre la maladie. Je présente mes condoléances à Stéphane, Sophie, Rodolphe, toute la famille Tapie. A jamais le premier. 🖤 pic.twitter.com/pqoA6UVCHT — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 3, 2021

Président emblématique de l'Olympique de Marseille, qu'il avait mené à la victoire dans la Ligue des champions, après une finale restée légendaire contre l'AC Milan en 1993, mais également plusieurs titres nationaux, Bernard Tapie avait aussi vécu des moments délicats à l'OM, passant même par la case prison suite à l'affaire VA-OM. Homme d'affaires avisé, mais aussi ministre de François Mitterrand, Bernard Tapie avait révélé en 2017 qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac, et il avait fait preuve, comme toujours, d'une vraie rage de vaincre face à la maladie. Ces derniers jours, l'inquiétude avait grandi, et c'est finalement ce dimanche 3 octobre 2021 que Bernard Tapie s'est éteint.