Benatia arrive enfin à Marseille, le communiqué est prêt ‍!

Par Claude Dautel

On annonce la signature de Mehdi Benatia comme directeur sportif de l'OM depuis plusieurs semaines sans que cela se concrétise. Les choses se décoincent enfin.

Participant aux rumeurs sur la vente possible de l’Olympique de Marseille très rapidement, l’absence de la nomination d’un directeur sportif par Pablo Longoria contribue à entretenir le flou. Depuis la fin du mois de septembre, le nom de Mehdi Benatia revient sans cesse, mais rien ne s’est concrétisé et l’OM attend toujours la fumée blanche au-dessus de la Commanderie. Désormais impliqué dans une agence qui gère les intérêts de plusieurs footballeurs, l’ancien joueur marocain ne peut pas cumuler cette fonction avec celle que lui propose le club phocéen, et forcément cela demande du temps.

Et c’est là que Thibaud Vézirian entre dans la danse. Pour ce dernier, le successeur de Javier Ribalta est attendu dans les prochains jours à Marseille et pas pour y faire du tourisme. Ayant appris à être prudent, l’homme de la « Vente OM » annonce que rien ne s’oppose à un accord très rapide et que Pablo Longoria aura bientôt son directeur sportif tant attendu.

Sur sa chaîne Twitch, Thibaud Vézirian a livré ses dernières révélations sur la venue de Mehdi Benatia. « J’ai obtenu des informations jeudi. Confirmation, d’après des personnes qui étaient avec Mehdi Benatia ces derniers jours à l’étranger, que tout se déroulait pour se finaliser parfaitement et qu’il était attendu ces prochains jours à Marseille. Donc, je ne sais pas exactement quel sera le jour de son arrivée et quand le contrat sera totalement ficelé, mais en tout cas, cela paraît sur la bonne voie. Il faut toujours faire attention en termes de mercato tant que ce n’est pas signé, mais on a les confirmations : il était en rendez-vous à l’étranger et tout se précise pour son arrivée à Marseille », a précisé le journaliste, qui est visiblement confiant dans ce dossier, tout comme il l'est concernant la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite.