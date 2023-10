Benatia proche de l'OM pour compenser un départ ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les réunions s'enchaînent du côté de la direction de l'Olympique de Marseille où l'on évoque une refonte de l'organigramme. Ce mercredi, un nom bien connu est évoqué pour venir renforcer l'OM.

Pendant longtemps le nom de Mehdi Benatia a été cité pour revenir à Marseille, le club où il avait commencé sa carrière professionnelle au début des années 2000. Mais le défenseur international marocain a eu une énorme carrière, mais jamais il n’a été en mesure de porter à nouveau le maillot de l’OM. Et en décembre 2021, après plusieurs blessures, Benatia a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière après quelques mois passé en Turquie et deux ans après avoir pris se retraite avec l’équipe du Maroc. Cependant, le natif de Courcouronnes n’a pas tourné le dos au football, puisqu’il dirige désormais depuis Dubaï KlanSoccer, une agence qui gère les intérêts de plusieurs footballeurs, dont Romain Saiss et Azzedine Ounahi, ce dernier ayant rejoint l'OM. Mais ce mercredi, La Provence révèle que le nom de Mehdi Benatia circule pour remplacer Javier Ribalta au poste de directeur du football de l’Olympique de Marseille.

Benatia à l'OM, une rumeur circule

L’Espagnol ne voulant plus travailler à l’OM, suite au chaos provoqué par la réunion organisée avec les Ultras marseillais, Pablo Longoria s’est mis en quête d’un remplaçant. A en croire Fabrice Lamperti, les candidats à ce poste ne manquent pas et c’est dans ce cadre que la possibilité de voir Mehdi Benatia débarquer à Marseille est évoquée. Cependant, le journaliste du quotidien régional précise que l’ancien international marocain n’a pas confirmé être candidat au poste, mais que surtout le président de l’OM pense à un autre profil pour devenir directeur du football. « L’Olympique de Marseille s’orienterait plutôt vers un dirigeant étranger maîtrisant le français », précise La Provence, qui pense que les prochains jours devraient être décisifs.