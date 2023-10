Benatia à l’OM, Marseille va l'adorer ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mehdi Benatia est l’option n°1 de Pablo Longoria pour le poste de directeur sportif de l'OM, vacant depuis la démission de Javier Ribalta.

L’Olympique de Marseille a officialisé mercredi la démission de Javier Ribalta, seul membre du directoire à quitter le club après la réunion houleuse avec les responsables des groupes de supporters il y a trois semaines à la Commanderie. Pablo Longoria reste aux commandes du club et après avoir remplacé Marcelino par Gennaro Gattuso, le président de l’OM doit trouver un nouveau directeur sportif. L’heureux élu pourrait se nommer Mehdi Benatia, ancien défenseur de la sélection marocaine mais aussi de la Juventus Turin, du Bayern Munich et de l’AS Roma.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2023

Agent de joueurs et notamment de milieu de terrain marseillais Azzedine Ounahi, l’ex-capitaine du Maroc coche toutes les cases aux yeux de l’état-major de l’OM. Walid Acherchour s’est renseigné sur le dossier et sur l’antenne de RMC, il a donné les raisons de cet intérêt de l’Olympique de Marseille pour Mehdi Benatia. Selon celui qui intervient également de manière régulière sur Winamax, le carnet d’adresse colossal de Benatia a joué en sa faveur mais pas uniquement. Pablo Longoria apprécie également que l’international marocain ait une connaissance accrue du contexte marseillais puisque rappelons que Benatia a été formé à l’OM avant de partir -sans jouer un match- en 2008 en direction du FC Lorient.

Benatia, un carnet d'adresses et une connaissance de l'OM

« Il y a une véritable offre de Pablo Longoria à Mehdi Benatia qui date des derniers jours. Benatia est emballé par le projet de l’OM même s’il se laisse un temps de réflexion car prendre un poste pareil demande un changement de vie. La famille à une importance dans ce choix car il vit actuellement au Qatar. S’il décide d’accepter l’offre de l’Olympique de Marseille, bien évidemment qu’il arrêterait toutes ses fonctions avec sa boite d’agent comme Deco a pu le faire avec le Barça en arrêtant son métier d’agent pour devenir directeur sportif du FC Barcelone. Il est très emballé par l’offre de Pablo Longoria, il faut savoir que Benatia a eu des touches avec certains de ses anciens clubs » a dévoilé Walid Acherchour sur RMC avant de conclure au sujet de Mehdi Benatia.

La phrase est sortie de son contexte. Il avait expliqué soutenir le PSG en Ligue des Champions pour son ami Nasser Al-Khelaifi mais être un grand fan de l’OM. Une polémique qui n'a pas lieu d'être 😋https://t.co/80FEeJBCrl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) October 11, 2023

« Il a un gros carnet d’adresse, il connait Pablo Longoria de l’époque où l’un était joueur à la Juventus Turin. Marseille c’est Marseille, c’est un défi qui peut être risqué mais qui est alléchant pour lui. Il est très emballé par cette mission, va-t-il dire oui ? On verra dans les prochains jours. Une similitude avec Mathieu Bodmer ? On est totalement dans le même profil, un gars bousillé de foot, un ancien joueur qui a une très bonne image dans les clubs où il est passé. Il a un véritable réseau, pour vous donner un exemple : il est l’agent d’Azzedine Ounahi et cet été, il a parlé de son joueur avec les plus grands coachs européens, que ce soit Luis Enrique, Rudi Garcia, Xavi… Il a un véritable réseau en Europe et en Afrique et il connait le contexte marseillais, ce qui compte pour Pablo Longoria » a fait savoir le chroniqueur de l’After Foot. Sur le papier, Mehdi Benatia a donc toutes les qualités recherchées par Pablo Longoria pour succéder à Javier Ribalta. Reste maintenant à concrétiser tout cela, ce qui pourrait être fait au plus tard à la fin de la trêve internationale.