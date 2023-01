Ben Yedder à l'OM, la folle idée du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec le départ de Gerson, le mercato va prendre une nouvelle tournure à l’OM, qui cherche deux joueurs offensifs cet hiver.

L’objectif de Pablo Longoria est clair : trouver un remplaçant à Gerson et recruter un second joueur offensif dans le but de combler la blessure d’Amine Harit, forfait jusqu’à la fin de la saison. Comme indiqué par La Provence ce mercredi, la priorité de l’OM se nomme toujours Ruslan Malinovskyi, le meneur de jeu ukrainien de l’Atalanta Bergame. L’identité du second joueur pisté n’a pas filtré, et on ignore même s’il s’agit d’un meneur de jeu supplémentaire ou d’un avant-centre. Dans un édito, le site 20 Minutes a conseillé les cadors de la Ligue 1 dans l’optique du prochain mercato. Pour ce qui est de l’Olympique de Marseille, une idée a été soumise à Pablo Longoria et elle ne manquera pas de faire réagir chez les supporters phocéens. Pourquoi l’actuel troisième de Ligue 1 ne tenterait-il pas sa chance avec Wissam Ben Yedder, devenu plus que jamais un remplaçant à l’AS Monaco, un club rival ?

Ben Yedder et Delort, deux idées en attaque pour l'OM

« Comme Alexis Sanchez se sent un peu seul en pointe et que Bamba Dieng n’est pas sûr de rester, un avant-centre est attendu du côté de l’OM. Notre idée : Wissam Ben Yedder, capitaine de Monaco repoussé sur le banc par le tout jeune Elyesse Ben Seguir » écrit 20 Minutes, qui soumet par ailleurs deux autres noms ronflants à Pablo Longoria en attaque : Andy Delort, lassé de l’OGC Nice après seulement un an et demi sur la Côte d’Azur et Anthony Martial, qui alterne le bon et le moins bon à Manchester United. Pour ce qui est du buteur des Red Devils, qui retrouve de plus en plus de temps de jeu avec Erik Ten Hag, le deal est impossible. En revanche, les idées Andy Delort et Wissam Ben Yedder ne sont pas si incongrues, bien que difficilement réalisables sur le plan financier. Les idées ne manquent pas en tout cas pour l’Olympique de Marseille afin de renforcer le secteur offensif.