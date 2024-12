Bamo Meïté sur le départ, l'OM fixe la condition

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera actif cet hiver sur le marché des transferts. Au rayon des départs, Bamo Meïté est concerné, même si les Phocéens veulent imposer leurs conditions pour le laisser partir.

Roberto De Zerbi est un entraineur avec des principes de jeu très forts. L'Italien n'hésite d'ailleurs pas à faire des choix majeurs au moment de composer son effectif. L'été dernier, certains joueurs ont été priés de se trouver une nouvelle équipe. Tous n'ont pas trouvé leur bonheur. C'est le cas de Bamo Meïté. Si le défenseur central est apte pour jouer avec l'OM après être passé par quelques mois de galères, il est cependant mis de côté par Roberto De Zerbi. Difficile dans ces conditions d'imaginer un futur à l'Olympique de Marseille. Cet hiver, l'Ivoirien pourrait quitter le navire phocéen. Mais Marseille veut y trouver son compte.

L'OM n'écoutera pas d'offres en prêt sec pour Meïté

Selon les informations de Foot Mercato, l'OM privilégie un départ avec option d'achat obligatoire cet hiver pour Bamo Meïté. Medhi Benatia ne veut pas entendre parler d'un prêt pour son joueur, qui sera en fin de contrat en juin 2028. Une vente sèche est aussi espérée mais elle a peu de chances de voir le jour. Ces conditions mettent en tout cas Montpellier sur la touche, alors que les Héraultais auraient bien aimé récupérer Bamo Meïté en prêt. Pour rappel, le joueur de 23 ans est estimé à quelque 7 millions d'euros et n'a plus joué avec l'OM depuis le 14 septembre dernier, soit une éternité pour un joueur professionnel qui aspire à plus. S'il quittait la Canebière dans les prochaines semaines, il serait remplacé par la direction phocéenne, qui sait que l'effectif doit garder de la profondeur et de la qualité pour tenter d'aller le plus loin possible cette saison dans toutes les compétitions.