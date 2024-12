Bamo Meïté à Nantes, Kita accepte l'offre de l'OM

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes est très intéressé par la perspective de récupérer Bamo Meïté, indésirable à l’OM où Roberto De Zerbi ne compte plus sur lui.

Le mercato hivernal devrait être agité à l’Olympique de Marseille, qui a bien l’intention de profiter de la fenêtre du mois de janvier pour se séparer de plusieurs joueurs indésirables. C’est le cas de Chancel Mbemba, qui n’a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison. Mais le défenseur congolais n’est pas le seul à être activement poussé vers la sortie. Alors que l’on pensait qu’il pourrait avoir sa chance sous les ordres de Roberto De Zerbi après une saison correcte l’an passé, Bamo Meïté n’entre pas du tout dans les plans du technicien italien.

Quasiment pas utilisé depuis le mois d’août, l’international ivoirien a accepté l’idée d’un départ et plusieurs clubs de Ligue 1 sont sur les rangs pour l’accueillir. Le dernier en date n’est autre que le FC Nantes, qui cherche à se renforcer dans la course au maintien. Selon les informations du site Homme du match, le club de Loire-Atlantique a proposé un prêt aux dirigeants de l’OM pour l’ancien défenseur du FC Lorient, sur qui Marseille avait misé 10 millions d’euros il y a un an et demi.

Nantes et l'OM négocient le transfert de Bamo Meité

Ouvert à l’idée de se séparer de son jeune défenseur central de 23 ans, le club olympien souhaite néanmoins imposer ses conditions dans ce dossier et exige un prêt avec une obligation d’achat afin de s’assurer une vente de Bamo Meïté à la fin de la saison et par conséquent une belle rentrée d’argent. Nantes n’est pas contre l’idée de recruter définitivement le défenseur marseillais… à une condition. Waldemar Kita souhaite que cette obligation d’achat ne soit activée que si le FC Nantes parvient à se maintenir. Un accord pourrait donc être simple à trouver dans ce dossier et le plus complexe sera peut-être de convaincre le joueur, dont on ne sait pas encore s’il est d’accord pour rallier La Beaujoire lors de ce mercato d’hiver.