Bamo Meïté à l’OM, il y a un énorme problème

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a deux jours pour boucler le dossier Bamo Meïté avec Lorient alors que les deux clubs discutent d’un échange entre le solide défenseur des Merlus et Isaak Touré, barré par la concurrence à Marseille.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, un joueur est particulièrement convoité à l’Olympique de Marseille. Il s’agit d’Isaak Touré, auteur d’une très belle demi-saison en prêt à l’AJ Auxerre en 2022-2023. Barré par la concurrence de Gigot, Balerdi et Mbemba depuis le début de la saison à l’OM, le géant de 2m06 est courtisé par Anderlecht, Metz ou encore Lorient. La piste des Merlus est la plus chaude pour le défenseur de 20 ans, d’autant que dans le même temps, Pablo Longoria est très intéressé par un joueur de Lorient.

[Thread]- Connaissez-vous la potentielle nouvelle recrue de l’OM Bamo Meïté ? pic.twitter.com/6LRWnhgTMv — Frex (@_Frex__) August 27, 2023

En effet, l’OM en pince pour le défenseur central de 21 ans, Bamo Meïté, jugé comme très prometteur et auteur de certains matchs références en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain… ou encore à Marseille l’an passé. A en croire les informations de RMC, les discussions avancent dans le bon sens entre les différentes parties afin de boucler cet échange avant la fin du mercato vendredi soir. Lorient est ouvert à l’idée de vendre son joueur tandis que Bamo Meïté a d’ores et déjà fait savoir qu’il voulait rejoindre l’Olympique de Marseille.

Il faut convaincre Isaak Touré de signer à Lorient

Le défenseur lorientais a conscience de la concurrence qui l’attend en Provence mais ne veut pas laisser filer une telle opportunité dans sa carrière. Le seul hic de ce dossier se nomme pour l’instant Isaak Touré. Ouvert à un départ, le défenseur olympien souhaitait être prêté une deuxième fois consécutive avant de revenir à Marseille en juin 2024 pour tenter de s’imposer. Or, les discussions portent sur deux transferts secs pour Meïté et Touré. L’enjeu des prochaines heures est de convaincre Isaak Touré de signer définitivement à Lorient, où Régis Le Bris a validé son profil et aimerait le recruter. En pleine réflexion, le défenseur de l’OM a la clé de ce chassé-croisé. Tout devrait se décanter assez vite tandis qu’au sein de la direction des deux clubs, on est relativement optimiste quant à l’aboutissement de ce deal.