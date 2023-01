Bamba Digne fonce à Lorient, jackpot pour l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Bien décidé à rester à Lorient malgré l’échec des négociations ces derniers jours, Bamba Dieng a fini par avoir gain de cause. Et l’OM n’est pas perdant. L’accord a été trouvé entre le club provençal et le FC Lorient pour un transfert à hauteur de 10 ME. L’attaquant sénégalais quitte ainsi Marseille où il n’a pas réussi à se faire sa place. Après l’échec de son transfert à Nice l’été dernier en raison d’une visite médicale bancale, Bamba Dieng va tenter de s’imposer chez les Merlus. Une arrivée qui pourrait signifier un départ pour Terem Moffi, suivi par Nice. Le club azuréen multiplie les offres, et pense bientôt pouvoir faire craquer Lorient pour son buteur nigérian.