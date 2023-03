Balerdi lésé, l’OM travaille sur un nouveau règlement

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Expulsé contre Strasbourg (2-2) dimanche dernier, Leonardo Balerdi a écopé d’une suspension ferme de deux matchs. De quoi provoquer la colère de l’Olympique de Marseille, lancé dans des discussions avec la Ligue pour modifier le barème des sanctions.

L’Olympique de Marseille a vraiment du mal à digérer ce match nul face à Strasbourg. Au-delà des deux points perdus en fin de rencontre, le club phocéen regrette également le carton rouge infligé à Leonardo Balerdi, suspendu pour deux matchs. « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant la suspension de son défenseur Leonardo Balerdi (2 matchs fermes) », a réagi le vice-champion de France en titre, qui risque de ne pas en rester là.

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 16, 2023

« En attente d’éléments complémentaires, le club se réserve le droit de faire appel », a prévenu la direction olympienne. Il est vrai que l’accrochage du défenseur central sur Habib Diallo était assez léger. Mais l’arbitre et la commission de discipline n’ont fait qu’appliquer le règlement. « L’Olympique de Marseille entend que la commission de discipline de la LFP agisse en application d’un règlement disciplinaire et d’un barème fixant le principe de sanctions automatiques », a d’ailleurs reconnu l’actuel deuxième de Ligue 1 sur son site officiel.

L'OM veut changer le règlement

Mais le club « regrette la sévérité de cette suspension survenue à la suite d’un comportement du joueur dont le caractère fautif reste discutable », et espère convaincre la Ligue de modifier le barème des sanctions. « L’Olympique de Marseille estime que ce principe de sanctions automatiques est peu approprié pour des situations comme celles-ci et devrait être reconsidéré, peut-on lire dans le communiqué. Le club a pris attache avec les instances pour partager sa position et travailler ensemble en faveur d’une amélioration de ce système en vigueur. » A priori, Leonardo Balerdi n'échappera pas pour autant à sa suspension.