Balerdi n'est pas une chèvre, l'OM se rebelle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pris dans la tempête après quelques matchs ratés, et notamment l'élimination face à Annecy en Coupe de France, Leo Balerdi revient de blessure. Dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille, on veut tout faire afin que le joueur argentin ne devienne pas la tête de Turc du Vélodrome.

Leonardo Balerdi a eu de la chance dans son malheur, après avoir vu rouge contre Strasbourg, dans la foulée de son tir au but raté contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France, il a échappé à la colère des supporters de l’OM, puisqu’il a enchaîné la pause internationale et sa suspension de deux matchs. Le défenseur argentin est désormais de retour à l’occasion du déplacement que l’équipe d’Igor Tudor fera dimanche soir à Lorient (20h45 sur Prime Vidéo). Du côté des joueurs marseillais, on est bien conscient que Leo Balerdi est toujours dans le collimateur des fans phocéens, et avant même ce match en Bretagne, Sead Kolasinac est monté au créneau afin de lever la pression négative qui pèse sur le défenseur de 24 ans arrivé de Dortmund en 2020.

Balerdi n’est pas une chèvre à l’OM

En conférence de presse, Sead Kolasinac a mis les choses au point, estimant qu’il ne fallait pas s’acharner sur Balerdi, lequel fait les efforts qu’il faut pour être au niveau de l’Olympique de Marseille. « Ce n'est jamais facile de sortir de l'équipe, surtout après un carton rouge. Mais on se soutient mutuellement, comme on a pu le faire dans le passé. On est bien sûr contents qu'il soit de retour avec nous, il a été important avant et il le sera encore. Il n'a pas joué pendant trois ou quatre semaines, mais il s'est très bien entraîné, j'ai pu voir certaines de ses séances. Je ne suis pas inquiet: il est prêt à retrouver le rythme », annonce le défenseur international bosnien avant une rencontre contre le FC Lorient rendue encore plus importante par la victoire de Lens contre Strasbourg. A Leonardo Balerdi de confirmer tout le bien que ses coéquipiers et son entraîneur pensent de lui.