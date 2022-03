Bâle-OM : Interdits de quoi ? 4.000 supporters attendus !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Officiellement, le déplacement des supporters de l'OM à Bâle est interdit. Le club suisse s'attend néanmoins à un débarquement de fans français.

L’Olympique de Marseille a fermé le compteur à double tour en ce qui concerne le déplacement de ses supporters à Bâle, pour les 1/8e de finale retour de la Conférence League. Non seulement, le club olympien a fini par confirmer que le déplacement officiel était annulé devant les tergiversations de la police et du club suisse, mais en plus il a rappelé que les supporters de l’OM ne seraient pas les bienvenus après les incidents du match aller, et qu’il y avait de grandes chances qu’ils ne soient pas autorisés à accéder au stade. Malgré ce rappel, 4000 supporters de l’OM venus de France sont attendus ce jeudi au Parc Saint-Jacques. Il faut dire que la Suisse est bien évidemment un pays frontalier, et que de nombreux sympathisants marseillais ont pris des places, parfois depuis un bout de temps, pour cette possibilité de voir Marseille jouer. Malgré l’interdiction de déplacement, le FC Bâle avait décidé de laisser ouverte l’inscription et la réservation de billets en ligne, ce qui a bien évidemment été vu comme une opportunité pour les spectateurs français. Cela a donné lieu à une crainte légitime du club suisse.

4.000 fans de l'OM, le FC Bâle dépassé

« Mais les réservations depuis la France ont grimpé très vite, y compris dans le virage de nos ultras. Pour des raisons de sécurité, il fallait réagir. La police a décidé de fermer le secteur visiteur. Nous n’avons eu aucune influence dans cette décision », a expliqué le porte-parole du FC Bâle dans une déclaration qui a permis de confirmer qu’environ 4000 Français, probablement sympathisants de l’OM, étaient attendus par le club local. A priori, pas de quoi les interdire de stade, de nombreux français effectuant les quelques pas nécessaires à traverser la frontière pour voir les matchs de Bâle chaque week-end, la ville située dans la partie allemande de la confédération helvétique touchant pratiquement l’aéroport de Mulhouse par exemple. Les forces de l’ordre et le clubs suisse vont donc se mettre au travail, avec la possibilité de regrouper les supporters de l’OM qui ont bravé l’interdiction, pour éviter de nombreux incidents isolés.