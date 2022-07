Bakayoko à l'OM, Longoria passe à l'action

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se montre plutôt discret pour le moment sur le marché des transferts. Pablo Longoria veut réaliser de belles ventes avant de se projeter sur les arrivées.

La direction de l'OM sait qu'elle jouera gros cet été sur le mercato. La saison prochaine, les Phocéens auront toutes les compétitions à jouer et devront donc bénéficier du meilleur effectif possible. Mais pour le moment, les signaux envoyés ne sont pas les meilleurs. Jorge Sampaoli a quitté le navire après des différends avec sa direction quand des joueurs majeurs comme Boubacar Kamara et William Saliba n'ont toujours pas été remplacés. Si Igor Tudor a débarqué pour reprendre les rênes de l'équipe première, difficile de savoir quelle stratégie le Croate aura lors du mercato. Pour le moment, quelques noms filtrent dans la presse. Dernier en date, celui de Tiémoué Bakayoko.

L'OM prêt à tenter le coup Bakayoko ?

Le milieu de terrain, qui appartient toujours à Chelsea malgré de nombreux prêts ces dernières années, souffle le chaud et le froid. A 27 ans, Bakayoko sait qu'il devra se trouver un nouveau club cet été après une expérience mitigée à l'AC Milan, ne rentrant pas dans les plans de Thomas Tuchel. Cela tombe bien, l'OM est intéressé par son profil si l'on en croit les informations des médias italiens, comme SportMediaSet ou la Gazzetta dello Sport. Encore sous contrat avec les Blues jusqu'en 2024, Bakayoko est estimé à 10 millions d'euros. Une belle opération pour l'OM, débarrassé des contraintes de la DNCG et qui va pouvoir se permettre quelques coups cet été. A noter que l'ancien international français (aujourd'hui ivoirien) n'est pas le seul joueur annoncé à l'OM pour venir renforcer l'effectif dans les prochaines semaines. C'est aussi le cas d'Adrien Tameze, ancien protégé de Tudor à l'Hellas Vérone. D'autres joueurs, comme Francis Coquelin, Abdülkadir Ömür, Jonathan Clauss ou encore Sofiane Diop sont aussi dans les petits papiers de Pablo Longoria. A quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, plus de temps à perdre pour le club phocéen, attendu au tournant par ses supporters.