Azzedine Ounahi et l'OM, divorce en cours ‍!

Par Corentin Facy

L’aventure d’Azzedine Ounahi à l’OM risque de tourner court car un an seulement après son arrivée au club, un départ dès le mercato hivernal est dans les tuyaux pour l’international marocain.

Utilisé avec parcimonie par Igor Tudor la saison dernière, Azzedine Ounahi devait exploser avec l’Olympique de Marseille en 2023-2024. Titulaire lors des premiers matchs de la saison avec Marcelino, l’international marocain a vite disparu des radars. La prise de fonctions de Gennaro Gattuso aurait pu changer la donne car dans son 4-3-3, le coach italien comptait sur Ounahi, qu’il a titularisé contre Monaco ou encore Le Havre. Mais par la suite, l’ancien joueur du SCO d’Angers s’est blessé et depuis, il n’est plus réapparu avec le maillot de l’OM.

Reverra-t-on un jour l’international marocain sous les couleurs marseillaises ? Le doute est total d’autant que selon les informations du compte insider @ActuFootMaroc, Azzedine Ounahi va quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Aucune information n’a encore filtré sur la destination du joueur ainsi que sur le prix de son futur transfert, mais l’avenir semble s’écrire loin de Marseille pour ce diamant brut qui n’aura jamais exploité ne serait-ce que la moitié de son potentiel dans la cité phocéenne. Aux dernières nouvelles, des clubs de Premier League et de Liga étaient intéressés par Azzedine Ounahi.

Ounahi, un départ de l'OM déjà acté en janvier ?

Pour rappel, l’OM avait acheté le joueur pour 8 millions d’euros en provenance d’Angers il y a tout juste un an, en janvier 2023. Si l’aventure venait à s’arrêter aussi brutalement, il est clair que le bilan serait très négatif pour Azzedine Ounahi à l’Olympique de Marseille. Quoi qu’il en soit, départ ou pas lors du mercato d’hiver, le joueur marocain va s’absenter au mois de janvier puisqu’il disputera la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions de l’Atlas. Une période durant laquelle Pablo Longoria a bien l’intention de recruter pour compenser les départs à la CAN et les éventuels départs lors du mercato hivernal comme cela est fortement pressenti pour Azzedine Ounahi.