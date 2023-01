Azmoun vers l’OM, Longoria cible deux autres buteurs !

Le mercato hivernal de l’OM est plein de surprises et ce n’est pas terminé, le club phocéen cherchant encore un buteur d’ici minuit.

Après avoir recruté Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi, l’Olympique de Marseille espère conclure son mercato hivernal avec le recrutement d’un avant-centre d’ici à minuit. La tâche s’annonce rude pour Pablo Longoria, qui avait fait de Terem Moffi sa priorité dans ce secteur de jeu. Face au refus catégorique du Nigérian, qui va s’engager à l’OGC Nice pour 30 millions d’euros bonus compris, le président de l’OM et son bras droit Javier Ribalta se sont tournés vers d’autres pistes. Vitinha (Braga) est ciblé mais à moins d’un miracle, le buteur portugais va plutôt s’envoler vers la Premier League. Lundi soir, la piste Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen) a été dévoilée et elle semble sérieuse. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, l’état-major de l’Olympique de Marseille cible d’autres buteurs en cette fin de mercato.

More on Sardar Azmoun. Understand Olympique Marseille opening proposal is €10m including bonuses. ⚪️🔵🇮🇷 #OM



Decision up to Bayer Leverkusen — but Olympique Marseille have also 2 more options. https://t.co/Hhr4nj0mQ3