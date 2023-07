Aymeric Laporte à l'OM, le show Longoria continue

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM enchaine les recrues de gros calibre en attaque mais à présent, Pablo Longoria pourrait se mettre en quête d’un défenseur central. Le profil d’Aymeric Laporte plait beaucoup à l’état-major de l’Olympique de Marseille.

Depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille met le feu au mercato. Après avoir rapidement ficelé les arrivées de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi en provenance de l’Atlético de Madrid, Pablo Longoria a bouclé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Le prochain sur la liste se nomme Ismaïla Sarr, dont la visite médicale est prévue ce lundi avant sa signature en tant que joueur de l’OM. Le secteur offensif marseillais sera bien fourni, en attendant Iliman Ndiaye, toujours ciblé par le club olympien.

En défense en revanche, aucun renfort n’est arrivé pour le moment à l’exception de Renan Lodi. Une anomalie que Javier Ribalta et Pablo Longoria ont l’intention de vite corriger. L’idée est de recruter un véritable taulier afin d’accompagner Chancel Mbemba. Samuel Gigot et Leonardo Balerdi sont appréciés par Marcelino mais le coach de l’OM estime à juste titre qu’un défenseur central d’un calibre supérieur est nécessaire pour les échéances européennes qui attendent Marseille.

Des contacts entre l'OM et Aymeric Laporte ?

C’est ainsi que selon les informations du journaliste Luciano Saviano, le dossier Aymeric Laporte est étudié avec la plus grande attention par le récent 3e de Ligue 1. Chassé de Manchester City par le possible transfert à venir de Joško Gvardiol pour 100 millions d’euros, l’international espagnol de 29 ans est sur le départ. Très peu utilisé par Pep Guardiola la saison dernière (12 matchs de Premier League), il représenterait un renfort de taille pour la défense marseillaise.

A n’en pas douter, Pablo Longoria frapperait un énorme coup de plus sur le marché des transferts en recrutant l’ex-défenseur de Bilbao, avec qui des premiers contacts ont été entamés. La concurrence sera néanmoins très rude car trois clubs aux poches bien remplies sont également sur les rangs selon l’insider : Chelsea, la Juventus Turin… et Al-Ahli. Autant dire que pour Marseille, le dossier Aymeric Laporte ne s’annonce pas simple. Mais les dirigeants phocéens ont déjà prouvé ces derniers jours qu’ils sont capables de faire des miracles avec des moyens financiers qui interrogent et qui semblent plus élevés que ce à quoi on pouvait s’attendre avant le début du mercato.