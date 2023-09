Aubameyang, le « fantôme » de l’OM prend cher !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Brillant en Europa League jeudi face à l’Ajax avec un doublé salvateur, Pierre-Emerick Aubameyang a été fantomatique face au PSG (0-4).

Mis en valeur par le 4-3-3 audacieux de Jacques Abardonado contre l’Ajax Amsterdam en milieu de semaine, Pierre-Emerick Aubameyang avait brillé aux côtés de Ndiaye, Harit ou encore Ounahi. Auteur d’un doublé, l’international gabonais s’était relancé après une période de disette pour lui, qui n’a toujours pas marqué en Ligue 1 depuis le début de la saison. « Auba » espérait surfer sur cette vague positive contre le Paris Saint-Germain mais la configuration du match de dimanche soir au Parc des Princes n’a pas permis au Gabonais de se mettre en valeur. A l’instar de Vitinha, l’ancien buteur de Chelsea a été esseulé à la pointe de l’attaque alors que l'Olympique de Marseille, positionné en défense à cinq, a joué très bas tout au long du match.

Dans son édition du jour, L’Equipe a attribué la pire note du match à Pierre-Emerick Aubameyang, lequel a écopé d’un terrible 2/10. « On l'a vu deux fois, sur des ballons intéressants mais, à chaque fois, il était hors-jeu. Pour le reste, il n'y eut rien, ou presque, peu de courses, peu d'appels et aucune occasion, donc. Et il n'a pas été assez concerné par le repli défensif, à l'image du 2-0 où il aurait pu être plus proche de Hakimi (37e) » commente le quotidien national, qui juge qu’un autre Marseillais a mérité cette note affreuse, à savoir le capitaine Valentin Rongier, déjà en grosse difficulté contre l’Ajax jeudi.

Aubameyang épinglé, Rongier aussi

« Il n'avait pas la place la plus facile, à gauche devant la défense, dans la zone où Hakimi a aimé se promener. Et il a vécu une soirée très compliquée, à courir derrière les ballons, jamais assez agressif dans le bon tempo. Avec le ballon, ce ne fut pas mieux : maladroit et à contretemps, il en a rendu beaucoup » note le journal, pour qui Pierre-Emerick Aubameyang et Valentin Rongier ont été les deux pires joueurs de l’OM sur la pelouse du PSG dimanche soir. Le week-end prochain, c’est un nouveau déplacement périlleux qui attend l’équipe phocéenne, en crise de confiance et qui se rendra à Monaco.