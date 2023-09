Aubameyang, la métamorphose qui relance l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En grande difficulté en championnat, où il n’a toujours pas marqué depuis son arrivée à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a néanmoins inscrit 4 buts dans les matchs de coupe d’Europe sous les couleurs marseillaises.

Pierre-Emerick Aubameyang se métamorphose en coupe d’Europe et pour l’instant, cela sourit à l’Olympique de Marseille. En difficulté en championnat puisqu’il n’a toujours pas marqué en l’espace de cinq matchs de Ligue 1, l’international gabonais a inscrit jeudi contre l’Ajax Amsterdam ses 3e et 4e buts sous le maillot de l’OM en coupe d’Europe. Quelques semaines après son doublé contre le Panathinaïkos, l’ex-buteur du FC Barcelone ou encore Arsenal a remis ça. Tout n’a pas été parfait dans la performance de « Aubame » qui aurait pu terminer le match avec trois ou quatre buts au compteur s’il avait été plus réaliste.

LE DOUBLÉ D'AUBAMEYANG ET ÇA FAIT 3-3 ! 🔵⚪️



Quel match on est en train de vivre 😱#AJAOM | #UEL pic.twitter.com/hsfWmXz9f2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 21, 2023

Le Gabonais a néanmoins reçu la meilleure note de la part du journal L’Equipe avec un très bon 7/10… et une appréciation plus nuancée. « Il a très mal commencé son match, à l'image de son équipe, et il a même perdu un face-à-face (18e), après un cadeau de Sutalo. Il a eu un mal fou à peser sur la défense adverse, seul en pointe, mais il a fini par marquer à force d'abnégation d'une frappe en bout de course (38e). Sa deuxième mi-temps a été du même acabit avec du déchet (60e) et un nouveau but pour égaliser (78e) d'une frappe en repiquant dans l'axe » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national.

Aubameyang attendu au tournant en Ligue 1

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille attendent maintenant que Pierre-Emerick Aubameyang, qui ne disputera pas la CAN cet hiver avec le Gabon, soit tout aussi efficace en Ligue 1. Pour se mettre en évidence lors du prochain match, il faudra être excellent puisque les hommes de Pancho Abardonado se déplacent dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG. Un match durant lequel l’OM risque de souffrir… mais face à la défense composée de Marquinhos et Skriniar, la vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang sera un atout crucial pour l’OM.