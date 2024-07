Aubameyang et l’OM, c’est fini ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après des semaines d'hésitation, Pierre-Emerick Aubameyang a pris la décision d'accepter l'offre de l'Arabie Saoudite pour continuer sa carrière loin de l'OM. Une vraie claque pour Pablo Longoria.

Coup de théâtre à Marseille avec la volonté affichée par Pierre-Emerick Aubameyang de quitter l’OM un an après son arrivée. C’était l’annonce que craignaient les dirigeants olympiens depuis que l’attaquant gabonais, auteur d’une très belle deuxième partie de saison, était courtisé par l’Arabie Saoudite. Le club d’Al-Shabab lui a fait une très grosse proposition et jusqu’à présent, l’ancien buteur de l’ASSE assurait qu’il n’avait pas encore fait son choix, profitant de ses vacances pour réfléchir à son avenir. Mais selon l’entourage du joueur, Aubameyang a fait savoir à l’OM qu’il avait pris la décision de quitter le club phocéen, pour rejoindre l’aventure de la Saudi Pro League, affirme Le Quotidien du Sport, dans des informations confirmées par plusieurs insiders marseillais.

L'OM a du boulot au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

Pablo Longoria, qui ne souhaitait pas voir son meilleur buteur s’en aller cet été, ne devrait toutefois pas s’opposer à sa volonté de changer d’air. Contre 5 millions d’euros, l’OM accepte ainsi de se séparer de son attaquant arrivé libre de Chelsea, précise le média sportif. Une belle opération financière, et le plus gros salaire du club d’économisé, en ces temps difficiles de droits TV fantomatiques et d’absence de Coupe d’Europe. Mais une grosse perte à compenser sur le plan offensif, personne dans l’effectif olympien n’ayant actuellement la capacité de mettre 30 buts dans une saison.

Si cela devait se confirmer, Roberto de Zerbi pourra au moins participer activement au recrutement d’un avant-centre compatible avec ses exigences, lui qui apprécie le pressing haut et la répétition des efforts, ce qui n’était plus le point fort d’Aubameyang il faut bien l’avouer. Mais le Gabonais avait des qualités de finisseur et un sens du but précieux, ce qu’il sera difficile à compenser avec un budget très limité.