Au secours Longoria, le guerre Milik-Sampaoli est proche

Par Claude Dautel

Tout va bien du côté de l'OM sauf que l'entraîneur phocéen et son meilleur buteur ont décidé de se taper dessus. Le président marseillais va devoir sortir de son bureau.

Arkadiusz Milik empile actuellement les buts, et il permet à l’Olympique de Marseille d’être désormais confortablement installé dans le fauteuil de dauphin de Ligue 1. Même sur la scène européenne, l’international polonais brille, puisqu’il a signé un doublé qui a contribué à mettre l’OM en position favorable face à Qarabag. Tout va donc bien pour l’ancien napolitain, sauf que ce dernier n’apprécie pas, mais alors pas du tout, le traitement que lui réserve Jorge Sampaoli. Et lorsque l’entraîneur argentin l’a rappelé sur la touche en seconde période, jeudi en Europa Conference League, le buteur marseillais a ostensiblement montré sa colère d’être ainsi renvoyé sur le banc, lui qui avait marqué deux buts juste avant la pause et rêvait de signer un triplé. Face à cela, Sampaoli a voulu désamorcer la bombe, même si le technicien de l’OM sait bien que la scène avait été vue à la télévision et que sur les réseaux sociaux les supporters marseillais montaient déjà en température, agacés de voir que le vrai buteur tant attendu depuis des années n’était pas réellement respecté.

Longoria proche de Milik, mais il va calmer tout le monde

Du côté du Vélodrome, et avant la réception de Clermont, dimanche soir, Jorge Sampaoli a appelé Arkadiusz Milik à se réjouir de sa réussite actuelle, lâchant ensuite une petite phrase qui évidemment fait du bruit. « S’il n’est pas heureux, il doit aller voir d’autres personnes que moi afin de leur expliquer pourquoi », a conseillé le technicien argentin. Selon L’Equipe, dans les bureaux marseillais, on a compris que la température ne cessait de grimper dans ce dossier, et qu’il va falloir intervenir avant que cette situation pour l’instant sans effet sur les performances sportives de l’OM ne finisse par dégénérer. Et le quotidien sportif affirme qu'il est désormais évident que Pablo Longoria va d'urgence sortir du bois pour faire comprendre aux deux hommes que le club phocéen est plus important que cette bataille d’ego. Et cela même si le président de l’Olympique de Marseille sait l’importance d’Arkadiusz Milik et a une relation particulièrement sereine avec lui.