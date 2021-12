Arturo Vidal, la surprise de l'OM en 2022

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le mercato hivernal s'annonce agité du côté de l'OM. Pablo Longoria doit gérer plusieurs départs mais une arrivée ou deux est envisagée. Cela tombe bien pour Jorge Sampaoli qui veut toujours enrôler Arturo Vidal à Marseille.

Entre deux réveillons, les fêtes de Pablo Longoria vont se résumer à de nombreux coups de fil. Peut-être pour les vœux mais surtout pour gérer les contrats à l'OM. C'est au niveau des départs que le travail sera le plus important avec la gestion des dossiers Duje Caleta-Car mais surtout Boubacar Kamara. Les négociations seront primordiales pour permettre à Marseille de limiter la casse financièrement voire mieux. Du côté des arrivées, si Pablo Longoria a des postes à combler et encore plus en cas de départ des deux éléments cités plus haut, Jorge Sampaoli peut lui donner du travail supplémentaire. Selon le quotidien AS, le technicien argentin veut son petit cadeau de Noël au milieu de terrain avec la venue d'Arturo Vidal.

Sampaoli face aux clubs sud-américains pour Vidal

Le Chilien, à l'Inter Milan depuis septembre 2020, n'est plus vraiment un titulaire dans l'effectif de Simone Inzaghi. Surtout, il connaît très bien Sampaoli pour avoir joué sous ses ordres avec la sélection nationale du Chili entre 2012 et 2016. Un Sampaoli qui d'ailleurs le veut à l'OM depuis son arrivée puisqu'il avait déjà demandé au club sa venue lors du mercato estival, en vain. Mais, la situation contractuelle du milieu chilien pourrait lui permettre d'arriver à ses fins cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 34 ans n'est pas parti pour prolonger et apparaît donc abordable pour Pablo Longoria et les Olympiens. Toutefois, le président marseillais devra batailler sur ce dossier. En effet, les Argentins de Boca Juniors et les champions du Brésil de l'Atlético Mineiro sont très intéressés par Arturo Vidal, proposant de belles offres salariales en plus d'un retour en Amérique du Sud pour le joueur attaché à son Chili natal. À Marseille et à Longoria de se montrer plus convaincants pour réaliser un beau coup et combler le possible départ de Kamara au milieu de terrain.