Arthur Melo à l'OM, son agent vend la mèche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'OM a fait fort l'été dernier sur le marché des transferts, Roberto De Zerbi veut encore quelques retouches à son effectif. L'hiver prochain, les Phocéens devraient donc être actifs.

L'OM fait clairement partie des concurrents à l'Europe cette saison en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi réalisent pour le moment un début de saison honorable et sont dans le bon wagon. Mais voilà, l'entraineur italien des Phocéens sait que son effectif est encore perfectible. L'ancien de Sassuolo voudrait notamment l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain. L'été dernier, l'OM a néanmoins beaucoup dépensé et l'idée sera de faire une belle affaire, à moins d'une vente XXL. Si le profil de Paul Pogba est étudié par la direction marseillaise, cette dernière pourrait bien plutôt se tourner vers un autre joueur de la Juventus Turin, en la personne... d'Arthur Melo.

Arthur Melo à l'OM, son agent y croit

Dans des propos rapportés par Gianluca Di Marzio, l'agent du joueur brésilien, Federico Pastorello, a en effet avoué qu'un avenir à l'OM était une possibilité concrète : « En janvier, nous chercherons une nouvelle équipe, il n’est plus dans les plans de la Juventus. Un avenir à l’Olympique de Marseille ? C’était une possibilité l’été dernier, il s’intégrerait dans le système de De Zerbi ». Encore sous contrat avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2026, Arthur Melo est plus que jamais sur le départ du Piémont. Thiago Motta ne compte pas sur lui et un avenir est donc plus que bouché à la Juve. Reste à savoir désormais si l'Olympique de Marseille sautera sur l'occasion ou laissera le Brésilien à un autre club. Il faut dire que l'ancien du Barça n'a que très peu joué ces derniers mois. Sa carrière est en chute libre et à 28 ans, ils ne sont pas beaucoup en Europe à vouloir miser sur lui.