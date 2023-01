Après Moffi, un autre attaquant de L1 refoule l'OM !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En quête d'un nouvel attaquant pour l'OM, Pablo Longoria explore toutes les possibilités et, ce encore plus après le refus de Terem Moffi. Le jeune montpelliérain Elye Wahi a notamment été sondé mais ce dernier préfère rester au MHSC jusqu'en juin.

L'OM est en train de vivre une fin de mercato très frustrante. Les Phocéens enchaînent les échecs et les refus sur des pistes pourtant bien engagées. Ivan Ilic a préféré aller au Torino plutôt qu'à l'OM alors que Terem Moffi a privilégié l'OGC Nice comme futur point de chute. L'échec avec l'attaquant nigérian de Lorient est le plus préoccupant puisque l'OM a vraiment besoin d'un avant-centre. Il faut absolument aider Alexis Sanchez sur le front de l'attaque, une donnée essentielle pour permettre à Marseille de renverser le PSG dans la course au titre.

Wahi préfère sauver le MHSC que de venir à l'OM

Pablo Longoria n'a pas baissé les bras pour autant. En effet, le président marseillais s'est intéressé au cas d'Elye Wahi. Âgé de 20 ans, le jeune attaquant de Montpellier éblouit la Ligue 1 et n'en finit plus de marquer des buts. Cette saison, son total personnel atteint sept réalisations en 18 matchs disputés. Très impressionnant et suffisant pour que l'OM se penche sur lui, comme c'est aussi le cas d'Arsenal et Tottenham. Mais, le joueur ne quittera pas l'Hérault cet hiver.

C'est Foot Mercato qui l'a révélé ce vendredi. Si le projet marseillais est séduisant, Elye Wahi ne veut pas trahir son club formateur englué dans les bas-fonds de Ligue 1. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Elye Wahi veut aider Montpellier (15e) à se sauver de la relégation. Il n'envisage pas de partir avant l'été prochain. Après, ce sera une autre histoire et l'OM pourrait alors avoir son mot à dire sur le sujet malgré la forte concurrence européenne et française...