Après l'OL, Lille a peur d'aller à Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Moins d'une semaine après les violents incidents de l'Olympico, l'OM recevra de nouveau en Ligue 1. Le LOSC sera au stade Vélodrome samedi soir pour la 11e journée. Son président, Olivier Létang, se préoccupe déjà de la sécurité des siens.

Après OM-OL dimanche soir et les pierres jetées dans les vitres des cars lyonnais, les équipes de Ligue 1 peuvent-elles venir sereinement sur la Canebière ? La question se pose déjà dans le nord de la France. En effet, le LOSC prépare son déplacement à Marseille ce samedi soir (21h) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Ayant vu les images de Fabio Grosso en sang, les Dogues ont de quoi être inquiets. C'est le cas de leur président Olivier Létang. Ce dernier a déjà pris contact avec les pouvoirs publics pour assurer la sécurité de son club.

Létang écrit à la préfète, à Darmanin et à Oudéa-Castéra

Selon les informations de L'Equipe, Olivier Létang a écrit une lettre pour faire part de ses inquiétudes concernant la sécurité samedi. Selon lui, le contexte n'est pas sûr pour les joueurs, le staff et les spectateurs lillois. Son courrier a été adressé à la préfète des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri, au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, au président de la LFP Vincent Labrune et même à Pablo Longoria, président de l'OM.

🇫🇷 Olivier Létang souhaite avoir des garanties sur la sécurité du match Marseille-Lille prévu samedi .https://t.co/VjQbwS17ad — RMC Sport (@RMCsport) November 1, 2023

L'Equipe a publié certains éléments du courrier sur son site. « Nous voulons avoir la certitude que l'intégrité physique de notre délégation et de nos supporters soit totalement assurée. J'attends les mesures qui seront prises et l'assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement », écrit notamment Olivier Létang. « Si on n’est pas en capacité d’assurer la sécurité des acteurs, il ne faut pas organiser les matchs, ça ne sert à rien. On ne veut pas que ça se réédite, on va finir par avoir un blessé très grave ou un mort. C’est le moment de dire stop. On ne va pas partir les yeux fermés en se disant que ça peut se reproduire », a continue le dirigeant nordiste. Un boycott du match par le LOSC n'est pas encore à l'ordre du jour mais le déplacement des 250 supporters lillois attendus à Marseille est fortement menacé si les pouvoirs publics n'offrent pas la réponse adéquate.