OM : Rudi Garcia viré, un premier indice tombe !

Dans : OM, Ligue 1.

En ce qui concerne les joueurs, l’accueil des supporters de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir pour le choc face à Lyon demeure assez incertain.

Par contre, les dirigeants et Rudi Garcia seront eux clairement visés par des chants et des banderoles de protestation pour stigmatiser cette saison ratée à tous les niveaux. La prolongation du coach actée pendant l’automne l’a protégée pendant ces derniers mois, mais sera-t-il possible pour lui de tenir au moment du bilan ? Du côté des dirigeants, c’est silence radio à ce niveau mais le technicien français aurait en revanche bien senti le vent tourner. Selon L’Equipe de ce dimanche, les agents de Rudi Garcia ont débuté les recherches en sondant le marché des entraineurs, qui bouge beaucoup en ce moment puisque ce sont généralement les techniciens qui donnent le coup d’envoi du mercato.

Le nom de l’ancien entraineur de Lille ou de la Roma a régulièrement circulé en Italie, même si Garcia se retrouve dans une situation très confortable avec un contrat courant jusqu’en juin 2021. Son limogeage coûterait ainsi plusieurs millions d’euros à l’OM, qui risque déjà de souffrir financièrement cet été avec sa volonté de faire partir quelques cadres coûte que coûte. Mais la situation est quasiment intenable pour Rudi Garcia en cette fin de saison, et le Vélodrome risque bien de le lui rappeler ce dimanche soir face à l’OL.