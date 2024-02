Antonetti à l’OM, furieux il stoppe son émission en direct

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Agacés par les résultats de leur équipe, les supporters de l’Olympique de Marseille ne sont pas de très bonne humeur. La preuve avec la réaction de Sébastien Volpe, le rédacteur en chef du Phocéen qui a subitement rendu l’antenne en pleine émission à cause d’une critique d’un internaute.

Gennaro Gattuso serait-il déjà dans l’impasse ? Après le match nul concédé contre le Shakhtar Donetsk (2-2) jeudi en Ligue Europa, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a reconnu son impuissance face aux problèmes mentaux de son équipe. Rien de très rassurant alors que les Marseillais viennent d’enchaîner six matchs sans victoire toutes compétitions confondues. C’est dans ce contexte de crise que Le Phocéen s’est lancé dans un débat sur l’identité du coach idéal pour la saison prochaine.

C'est tendu autour de l'OM

Le moment choisi par le journaliste Nordine Ali Saïd pour proposer une piste étonnante. « Will Still, c'est pas mal. Sinon je prends Frédéric Antonetti, a cité le chroniqueur de l’émission. Très sérieusement. Frédéric Antonetti. J'ai le droit de penser que c'est un bon entraîneur de Ligue 1 qui connaît le championnat. Ce qu'il a fait avec Strasbourg, c'est intéressant. » Même son de cloche du côté de Michel Aliaga. « J'aime bien Antonetti parce que je pense qu'il est sous-coté et qu'il ferait beaucoup mieux que certains », a-t-il imaginé. En total désaccord, un internaute sur le tchat n’a pas tardé à critiquer les journalistes du média, dans un message qui n’a pas échappé à Sébastien Volpe.

« OM 81 qui dit "Antonetti, vous êtes sérieux ? Vous êtes des clowns". Pourquoi employer le terme "clowns" ? Parce que tu t'appelles OM 81 ? Déjà, mets ton nom et ton prénom. Moi, c'est Sébastien Volpe, a réagi le rédacteur en chef du Phocéen, avant de péter les plombs en plein direct. Donc si tu veux nous traiter de clowns, on est un peu sur les dents, donc tu dis "vous n'êtes pas sérieux, vous êtes sûrs ?" Pourquoi "clowns" ? Vous savez quoi ? Allez bonne soirée, on rend l'antenne. Bye bye. » Sur ordre du patron, l’émission s’est bien arrêtée là. C’est dire à quel point les observateurs marseillais sont actuellement tendus.