Anthony Martial à l’OM, Marseille a fait une offre fantôme

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United au mois de juin, Anthony Martial suscite l’intérêt de Monaco et de l’OM selon la presse anglaise. Des rumeurs à prendre avec des pincettes en ce qui concerne Marseille.

C’est un vieux serpent de mer. Depuis plusieurs mois, Anthony Martial est régulièrement associé à l’Olympique de Marseille, sans que l’on sache réellement si l’intérêt du club phocéen pour l’attaquant de Manchester United est réel. Actuellement blessé, l’avant-centre des Red Devils vit ses derniers instants à Old Trafford. Et pour cause, son contrat expire en juin prochain et aucune prolongation n’est prévue pour l’international français, lequel va donc quitter Manchester United à la fin de la saison. Une situation contractuelle qui suscite l’intérêt de l’AS Monaco et de l’OM selon The Sun.

Mais l’information est tout de même à prendre avec de grosses pincettes car pour Sébastien Denis, journaliste à Foot Mercato, aucune démarche concrète n’a pour l’instant été entreprise par Marseille dans le but de recruter Anthony Martial lors du prochain mercato estival. « The Sun continue d’annoncer un grand intérêt de l’OM pour Anthony Martial. Cependant, le club phocéen n’a pour l’heure entamé aucune démarche pour recruter l’attaquant français en fin de contrat en juin prochain à MU » a écrit le journaliste sur son compte X.

Autrement dit pour l’instant, la piste Anthony Martial n’est pas sérieuse du côté de l’Olympique de Marseille, où les dirigeants ont sans doute d’autres chats à fouetter dans l’immédiat au vu des mauvais résultats de l’équipe et des doutes émis au sujet de Gennaro Gattuso. Le mercato estival est encore loin, surtout quand on sait que le club phocéen vient de recruter un avant-centre en la personne de Faris Moumbagna, lequel a inscrit son premier but en Ligue 1 contre Metz à l’occasion de sa première titularisation sous le maillot de l’OM.