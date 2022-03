Alvaro Gonzalez quitte l'OM, un clash délirant !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Alvaro Gonzalez, longtemps chouchou des supporters de l'Olympique de Marseille, a été poussé vers la sortie par Jorge Sampaoli. Sa carrière à l'OM est probablement terminée.

Les fans de l’OM n’oublieront pas ses duels toujours musclés avec Neymar lors des matchs entre Marseille et le Paris Saint-Germain, et cette vraie fausse polémique sur de supposés propos racistes échangés entre les deux joueurs lors du match gagné par le club phocéen au Parc des Princes à l’automne 2020. Mais la belle histoire entre Alvaro Gonzalez et l’Olympique de Marseille s’est probablement terminée la semaine dernière, lorsqu’une fois de plus Jorge Sampaoli a décidé de ne pas le faire jouer contre Bale au Vélodrome, puis lors du voyage à Brest en Ligue 1. Totalement choqué par ce qui ressemble à une mise au placard, le défenseur espagnol a décidé, avec l’aval de Pablo Longoria, de rentrer dans son pays et c’est ce qui explique son absence dans le groupe marseillais lors du déplacement en Suisse, puis à l’occasion de la réception de Nice. Et selon L’Equipe, le joueur arrivé de Villarreal en juillet 2019 ne sera pas présent dans 24 heures, lorsque Sampaoli retrouvera une partie de ses troupes à la Commanderie.

Sampaoli l'a mis à l'écart, Alvazo Gonzalez claque la porte

Je n'ai pas joué mais quel BG 😂😂😂Allez 💙🤍 pic.twitter.com/smEWxoY50l — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) February 4, 2022

Du côté des dirigeants de l’Olympique de Marseille, on refuse d’évoquer une sanction à l’encontre d’Alvaro Gonzalez, lequel avait mis le feu lors d’une interview accordée à la presse espagnole le mois dernier, le joueur de 32 ans regrettant amèrement le comportement du club phocéen qui selon lui, veut le virer sans vraiment lui dire. Des propos très critiques qui lui avaient valu un rendez-vous dans le bureau de Pablo Longoria histoire de s’expliquer. Mais cela n’a rien changé dans le désir de l’OM de se débarrasser de celui qui a un contrat jusqu’en 2024 et un salaire de 1,6 million d’euros, alors même que son entraîneur ne compte plus du tout sur lui, Alvaro Gonzalez étant désormais bien loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans l’effectif marseillais. Désormais en Espagne, le joueur attend de savoir quelles sont les intentions de Marseille à son encontre, le quotidien sportif affirmant que du côté du clan Gonzalez on cherche désormais une porte de sortie, y compris dans un pays exotique.

Cependant, Alvaro Gonzalez pourrait tout de même revenir pour un bref « intérim » à l’Olympique de Marseille, Leo Balerdi étant out jusqu’à la fin de la saison après une opération à l’épaule en Italie. Mais les choses sont claires, l’ancien joueur de Villarreal ne fera pas de vieux os en Provence. Dommage tout de même que cela se finisse si mal, comme cela est régulièrement le cas du côté de l'OM où certains divorces se sont mal passé ces dernières années.