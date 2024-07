Alexis Sanchez revient à l'OM, c'est le feu d'artifice ‍!

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille continue son ménage estival mais doit faire face aux volontés de départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour pallier un éventuel départ du Gabonais, l’OM mise sur un ancien de la maison, Alexis Sanchez, et une bonne nouvelle doit arriver dans les prochaines heures.

Roberto De Zerbi est la principale attraction du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen veut repartir sur de bonnes bases après une saison 2023/2024 ratée à bien des égards. Avec déjà deux recrues enregistrées (Lilian Brassier et Ismaël Koné), l’OM est également actif dans le sens des départs. Plusieurs joueurs ne seront pas conservés mais un dossier épineux vient compliquer le mercato marseillais. Dragué par des équipes saoudiennes, Pierre-Emerick Aubameyang réfléchit depuis plusieurs jours à la suite à donner à sa carrière à l’OM. La direction et le coach italien souhaitent le conserver mais doivent désormais anticiper un départ du Gabonais. Pour pallier son transfert éventuel, Pablo Longoria pense à une vieille connaissance en la personne d’Alexis Sanchez, qui a déjà porté le maillot olympien en 2022/2023. D’ailleurs, l’OM n’est plus très loin de faire revenir le Chilien.

Alexis Sanchez proche d’un retour à l’OM

Les médias français et sud-américains parlent d’une approche de plus en plus concrète du club des Bouches du Rhône tandis que le journaliste local Uriel Iugt affirme de son côté qu’un accord est tout proche entre les deux parties. Après une saison à l’Inter Milan, l’ancien d’Arsenal se retrouve à nouveau libre de tout contrat, et un peu plus d’un an après son départ de la Canebière, son retour semble dorénavant imminent, d’autant que le principal intéressé souhaite rester en Europe.

A l’époque, la direction phocéenne avait tout fait pour le convaincre, mais l’attaquant de 35 ans avait mis trop de temps à se décider et avait alors décidé de retrouver les Nerazzurri. Lors de son premier passage à l’OM, il avait marqué 18 buts et délivré 3 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Si un accord est trouvé, il s’agira alors d’un contrat d’une saison. Pour remplacer Sanchez il y a un an, l’OM avait recruté Aubameyang et pour pallier un départ de ce dernier, Marseille met le paquet sur Sanchez. La boucle est bouclée, même si le retour du Chilien n’est pas encore confirmé.