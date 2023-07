Alexis Sanchez oublié, l'OM a un dossier plus urgent

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours à l'OM, Alexis Sanchez accapare une grande partie de l'attention. Souvent attentif sur la question de l'attaquant, le club phocéen ne peut laisser filer sa star. Une priorité dérisoire selon Jean-Charles de Bono, lequel est bien plus inquiet de la défense.

L'été 2023 se poursuit dans la difficulté à l'OM. D'habitude si efficace, Pablo Longoria peine à constituer l'équipe marseillaise version 2023-2024. Après avoir mis plusieurs semaines à trouver un entraîneur, le président marseillais doit encore rebâtir un effectif compétitif. L'attaque suscite bien des inquiétudes avec un Alexis Sanchez dont le contrat n'a toujours pas été renouvelé. Le Chilien occupe souvent les pensées des dirigeants de l'OM ces derniers temps. La question du « grantatakan » est centrale depuis des années à Marseille. Néanmoins, elle ne doit pas occulter le chantier très important qui se développe derrière.

L'OM sans arrière gauche, il y a le feu !

Les Phocéens connaissent en effet une vague massive de départs chez leurs défenseurs : Nuno Tavares, Sead Kolasinac ou encore Issa Kaboré. Ces trois joueurs ont en commun de pouvoir évoluer à gauche de la défense. A moins d'un mois du début de la saison, l'OM n'a plus personne pour occuper le poste alors que Jordan Amavi est sur le départ. Un contexte qui rend inquiet Jean-Charles de Bono, lequel estime qu'en plus d'un ou deux latéraux, l'OM doit amener un nouveau défenseur central au plus vite.

Mercato OM : Les deux postes à combler en défense pour Jean-Charles De Bono - https://t.co/GXwbHWC1dO pic.twitter.com/UQMfbwQr7d — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 11, 2023

« Il faut impérativement un latéral gauche, si on joue à 4 à plat. Je pense que l’OM a, depuis quelques années, des difficultés pour trouver le pur gaucher, capable de bien défendre et surtout de bien relancer. […] Je prendrais un joueur axial, expérimenté. Je le réclame depuis quelques saisons. Chaque fois, on fait un peu de remue-ménage, un coup c’est Gigot, l’autre c’est Balerdi, Mbemba et maintenant ce sera avec Touré. J’irais chercher un joueur d’expérience qui pourrait rassurer cette défense. Je pense que ça ferait du bien à l’Olympique de Marseille », a t-il analysé pour le site Football club de Marseille. Au vu de la stratégie de l'OM au mercato, ce problème défensif ne semble pas encore urgent. Aucun latéral gauche n'est sur le point d'arriver tandis que Marcelino pense à Leonardo Balerdi comme titulaire en défense centrale. Pour les supporters marseillais, l'heure n'est pas à la panique mais de nombreuses questions apparaissent et se multiplient.